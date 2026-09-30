Multitudes escasas en Atlanta y Houston revelan reto de vender boletos vespertinos de comodines

Austin Riley protagonizó el primer momento decisivo de los playoffs de las Grandes Ligas al conectar el martes un jonrón de tres carreras para tomar la ventaja en el octavo inning que impulsó a los Bravos de Atlanta por encima de los Filis de Filadelfia para una victoria de 5-3.

Fue una escena electrizante para los aficionados en Truist Park — al menos para quienes decidieron presentarse.

Se ha notado una cantidad considerable de asientos vacíos en Atlanta y Houston para los juegos diurnos durante la serie de comodines de esta semana, con los Bravos atrayendo a 30.127 aficionados para el primer juego el martes, que comenzó a las 2 de la tarde hora local, muy por debajo de la capacidad de 41.108. Los Astros anunciaron que 34.011 aficionados asistieron al primer del martes a las 4 de la tarde en Daikin Park, también muy por debajo de su límite de 41.168 asientos.

No es la primera vez que ocurre.

Desde que MLB amplió de forma permanente los playoffs a un cuadro de 12 equipos en 2022, apenas seis de 26 juegos vespertinos de la serie de comodines hasta el martes han alcanzado o superado la capacidad del estadio. Siete juegos ni siquiera llegaron al 85% de aforo. El juego Bravos-Filis del martes tuvo un 73,2% de ocupación, el nivel más bajo desde la expansión de la postemporada, según una investigación de Sportradar.

El segundo partido de la serie Bravos-Filis tuvo una asistencia anunciada de 37.150 personas el miércoles.

El principal problema de los juegos diurnos es evidente: es difícil para los aficionados asistir a partidos durante el día entre semana — particularmente a finales de septiembre y en octubre— porque la gente tiene que trabajar y los niños han vuelto a la escuela. Tampoco ayuda que esos horarios se anuncien con apenas unos días de anticipación.

Aun así, el ambiente no es el ideal para algunos de los encuentros más importantes del año.

El tercera base de los Filis Alec Bohm restó importancia a las multitudes más pequeñas antes del juego del miércoles, al señalar que su equipo solo quiere ganar partidos y avanzar.

“No creo que nadie en nuestro equipo esté realmente concentrado en cuánta gente está viniendo aquí”, manifestó Bohm. “Simplemente es como — creo que, como dijiste, es un juego a las 2 en punto en medio de la semana, así que creo que eso podría tener algo que ver".

“Eso no le quita nada a lo que está pasando en el terreno y, en cierto modo, a lo que está en juego para nosotros”, añadió.

Los tres juegos de la serie de comodines en Cleveland el año pasado entre los Guardianes y los Tigres de Detroit comenzaron a la 1:08 de la tarde, y ninguno atrajo a más de 30.000 aficionados. Los Rays de Tampa Bay tuvieron apenas 19.704 para el inicio de una serie de comodines contra Texas en 2023 que comenzó a las 3:08 de la tarde, la asistencia más baja para un juego de postemporada de MLB que no fuera por COVID desde la Serie Mundial de 1919.

MLB declinó comentar sobre las cifras de asistencia, pero la liga distribuye sus juegos de comodín a lo largo del día a propósito para que tengan su propia ventana televisiva y capten la mayor audiencia posible. NBC está pagando a la liga aproximadamente 200 millones de dólares al año para transmitir “Sunday Night Baseball” y las series de comodines durante un acuerdo de tres años pactado en noviembre pasado.

Los aficionados de los Astros que sí asistieron al juego del martes estaban de mal humor, abucheando al equipo al quedar en desventaja 5-0 en quinta entrada rumbo a una derrota de 6-3. El mánager de los Astros Joe Espada dijo que entendía la frustración de los aficionados, pero esperaba un mejor ambiente el miércoles.

“Sí quiero que nuestros aficionados sepan que los queremos y los necesitamos”, expresó Espada. “Son parte de lo que estamos tratando de lograr aquí. Son parte de nuestra familia”.

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Los periodistas deportivos de AP Charles Odum en Atlanta y Kristie Rieken en Houston contribuyeron a esta historia.

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