Yankees activan al relevista Fernando Cruz tras dos meses de baja por lesión en el oblicuo.

Fernando Cruz fue activado de la lista de lesionados por los Yankees de Nueva York el martes después de que el relevista se perdió dos meses debido a una distensión en el oblicuo izquierdo que sufrió mientras entrenaba con una pelota medicinal.

El puertorriqueño se reincorporó a los Yankees tras una segunda estancia en la lista de lesionados. También estuvo fuera del 22 de mayo al tres de junio por una distensión en el hombro derecho.

“Realmente emocionado de tenerlo de vuelta”, expresó el mánager Aaron Boone antes de que los Yankees continuaran una serie de tres juegos ante los Nacionales. "Ha tenido un gran año, aunque con una estancia anterior en la lista de lesionados, pero cuando ha estado en el campo, ha sido magnífico".

Adquirido de los Rojos en diciembre a cambio del receptor José Treviño, Cruz tiene un récord de 2-3 con una efectividad de 3.00 en 32 juegos esta temporada. El zurdo de 35 años tuvo una efectividad de 5.14 en siete apariciones antes de la distensión en el hombro y una efectividad de 3.86 con 19 ponches en nueve entradas y un tercio en 11 salidas antes de lesionarse el oblicuo durante un entrenamiento antes de un juego contra los Atléticos el 29 de junio.

El bullpen de Nueva York comenzó el martes con una efectividad de 4.36, ocupando el puesto 23 entre los 30 equipos. Desde la última aparición de Cruz el 27 de junio, los relevistas de Nueva York tienen una efectividad de 5.71, la segunda peor en las mayores detrás de Colorado.

Para hacer espacio para el regreso de Cruz, el derecho dominicano Yerry De los Santos fue enviado a Triple-A Scranton-Wilkes Barre después de la victoria del lunes por 10-5.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes