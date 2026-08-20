Yandy Díaz pega jonrón, Rasmussen logra su 6ta victoria seguida y Rays superan 7-6 a Azulejos

Yandy Díaz conectó un jonrón de dos carreras, Drew Rasmussen hiló su sexta victoria y Bryan Baker convirtió su 25ta oportunidad seguida de salvamento para guiar el miércoles a los Rays de Tampa Bay Rays a una victoria de 7-6 sobre los Azulejos de Toronto.

Los Rays ganaban 7-1 antes de que Toronto anotara cuatro carreras en la quinta entrada y otra en la sexta para dejar la diferencia en una anotación. Pero el bullpen de los Rays retiró a los últimos 12 bateadores de Toronto, y Baker consiguió los últimos tres outs para su 36to salvamento, el mayor total de las Grandes Ligas.

McAdoo, quien se quedó varado en segunda base en la novena, se robó su primera base en las Grandes Ligas y brilló por los Azulejos con un récord personal de tres hits. El mexicano Alejandro Kirk conectó un jonrón e impulsó dos carreras por Toronto.

Rasmussen (13-5) retiró a sus primeros ocho adversarios antes de que McAdoo se embasara con un sencillo dentro del cuadro en la tercera.

El jonrón solitario de Kirk en el cuarto inning rompió la blanqueada.

Rasmussen es el quinto lanzador en la historia de los Rays en ganar seis aperturas consecutivas y el primero desde que Blake Snell logró un récord de la franquicia de nueve seguidas en 2018.

El abridor de Toronto, Max Scherzer (1-6), tuvo problemas en la cuarta entrada, cuando los Rays enviaron a nueve bateadores al plato. El derecho de 42 años permitió cinco carreras en el episodio con tres hits, mientras los Rays, con su juego de bateo y corrido, anotaron tres veces con pelotas que no salieron del cuadro.

Díaz puso a Tampa Bay en la pizarra con su batazo de dos carreras, su 19no jonrón de la temporada, en la parte baja de la primera entrada.

Tampa Bay aprovechó una mala actuación del dominicano Jesús Sánchez, a quien le costó seguir dos elevados contra el techo del Tropicana Field. El globo de la primera entrada por parte del también quisqueyano Junior Caminero picó delante de Sánchez para un doble de terreno.

En la cuarta, un elevado alto de Richie Palacios se le escapó a Sánchez y terminó en un doble de dos carreras.

Díaz, Chandler Simpson y Taylor Walls ampliaron cada uno sus rachas de hits a 10 juegos.

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