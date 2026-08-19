Ohtani llega a 30 jonrones por 6ª temporada seguida; Dodgers vencen a Rockies 7-6

Shohei Ohtani sacudió un jonrón de dos carreras para llegar a 30 vuelacercas por sexta temporada consecutiva, mientras que Freddie Freeman sumó dos hits y dos carreras impulsadas por los Dodgers de Los Ángeles, que superaron el martes 7-6 a los Rockies de Colorado.

El dominicano Teoscar Hernández pegó un triple y un doble,, Tommy Edman conectó dos dobles y los Dodgers salieron de un bache ofensivo en Denver.

Los Ángeles anotó 10 carreras en la serie de cuatro juegos contra Milwaukee el fin de semana. Ante Colorado, los Dodgers han anotado 18 veces con 24 hits y cuatro jonrones, incluidos tres de Ohtani, en los primeros dos juegos de la serie de tres.

El 30mo jonrón de Ohtani recorrió 448 pies hasta el bullpen de Los Ángeles ante Ryan Feltner (5-7) y les dio a los Dodgers una ventaja de 3-1 en la tercera entrada. Los Rockies empataron en la parte baja del inning antes de que Los Ángeles volviera a ponerse al frente en el cuarto.

Edman, Kyle Tucker y Hernández conectaron dobles en la entrada para poner el encuentro 5-3, y Hernández anotó con el elevado de sacrificio de Freeman.

Eric Lauer (8-6) permitió cuatro carreras con seis hits y ponchó a seis en cinco entradas. El zurdo de 31 años ha sido uno de los mejores abridores de Los Ángeles desde el 17 de mayo, cuando llegó procedente de Toronto. Ostentó una marca de 6-1 con efectividad de 3,48 en sus primeras 11 aperturas con los Dodgers.

Antes del juego, Los Ángeles colocó al cerrador boricua Edwin Díaz en la lista de lesionados por una inflamación en el cuello y convocó desde Triple-A al derecho Emmet Sheehan. Tanner Scott, ascendido al rol de cerrador, consiguió su 17º salvamento cuando hizo que TJ Rumfield elevara al campocorto con la carrera del empate en circulación.

El puertorriqueño Will Castro de Colorado conectó su 14º jonrón de la temporada, un batazo solitario en la quinta entrada.

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