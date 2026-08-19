Okamoto fija récord de novato de Azulejos con su 25to jonrón; Toronto vence 10-5 a Rays

Kazuma Okamoto rompió el récord de vuelacercas de un novato de Toronto con su 25to, Josh Smith y Alejandro Kirk también conectaron jonrones y los Azulejos vencieron el martes 10-5 a los Rays de Tampa Bay

Con esta victoria en el primer encuentro de su serie ante los líderes de la Liga Americana, los Azulejos han ganado 13 de sus últimos 19 juegos.

Okamoto le dio a Toronto una ventaja de 7-3 mediante su jonrón en la quinta entrada, con el que superó la marca del equipo que tenía Eric Hinske. Brett Bateman añadió un sencillo impulsor antes de que Smith enviara la pelota por encima de la barda del jardín derecho, para cerrar la anotación de los Azulejos.

George Springer conectó un sencillo impulsor en la primera entrada, y el dominicano Jesús Sánchez agregó un doble productor de una carrera. El mexicano Kirk amplió la ventaja en la tercera con su jonrón entre el jardín izquierdo y el central.

Kirk también remolcó una carrera con un sencillo en la cuarta y Bateman anotó otra con un lanzamiento descontrolado del abridor de los Rays, Nick Martinez (12-4).

El dominicano José Soriano (10-6) permitió tres carreras y nueve hits en cinco entradas, y ponchó a dos.

Los Rays anotaron su primera carrera con un lanzamiento descontrolado, y Taylor Walls acercó a Tampa Bay a tres con un sencillo de dos carreras. Cedric Mullins y Richie Palacios conectaron elevados de sacrificio en la octava.

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