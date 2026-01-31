Yamal brilla de nuevo para el Barcelona en la victoria ante Elche en La Liga

Lamine Yamal ofreció otro espectáculo al anotar el primer gol del Barcelona y atormentar a los defensores durante todo el partido para encabezar al líder de La Liga a una victoria por 3-1 en Elche el sábado.

Yamal anotó en el sexto minuto y asistió a Marcus Rashford para asegurar la victoria al final del segundo tiempo. Elche empató brevemente en la primera mitad antes de que Ferran Torres restableciera una ventaja de 2-1 justo antes del descanso en el Estadio Martínez Valero.

Sus goles permitieron al Barcelona abrir una brecha de cuatro puntos sobre el segundo clasificado, el Real Madrid, antes de que reciba al Rayo Vallecano el domingo.

Fue el tercer partido consecutivo en el que Yamal ha anotado para el Barcelona. La estrella española de 18 años también marcó en la victoria por 3-0 sobre el Real Oviedo el fin de semana pasado y en la victoria por 4-1 sobre el Copenhague el miércoles para impulsar a su equipo a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Elche ha sorprendido en su regreso a la máxima categoría esta temporada con su mentalidad de ataque primero a pesar de tener una plantilla modesta. Y el entrenador Eder Sarabia, exasistente del Barcelona, no se acobardó al intentar igualar el poder ofensivo del Barcelona.

Pero los anfitriones tuvieron suerte de estar solo un gol abajo al descanso después de una primera mitad vertiginosa por parte de los visitantes. El defensor del Elche, Víctor Chus, despejó tiros de Raphinha y Torres de la línea, y Dani Olmo y Torres golpearon el poste un total de tres veces.

Yamal puso en marcha al Barcelona temprano cuando Olmo, haciendo su tercera titularidad consecutiva por el lesionado Pedri, recuperó un balón y envió un pase largo al espacio abierto con el lateral izquierdo del Elche fuera de posición. Yamal hizo el resto al driblar al ex portero del Barcelona Iñaki Peña y anotar su 13er gol en esta campaña.

El delantero del Elche, Álvaro Rodríguez, igualó contra el flujo del juego, venciendo al portero Joan García uno a uno después de que Germán Valera lo habilitara detrás de la alta línea defensiva del Barcelona.

El Barcelona respondió avanzando con fuerza.

Torres golpeó el poste en sucesión cuando su volea golpeó el travesaño solo para rebotar en su hombro y volver al poste, y un pase de Yamal fue desperdiciado por Fermín López al borde del área chica cuando disparó alto.

Torres devolvió la ventaja al Barcelona en el minuto 39 cuando culminó un exquisito movimiento de pases en equipo. El delantero jugó a Frenkie de Jong libre en el área, De Jong atrajo a Peña y devolvió el balón a Torres para disparar al ángulo superior de la red.

Rashford entró por Raphinha al descanso y anotó en el minuto 72 después de que Yamal se escapara en el contraataque antes de cuadrar un pase que un defensor del Elche tocó antes de que el exdelantero del Manchester United lo rematara.

Atlético se estanca

El Atlético de Madrid fue retenido a un empate sin goles en el Levante, amenazado por el descenso, tres días después de caer en Bodø/Glimt 2-uno en la Liga de Campeones. El resultado dejó al Atlético en tercer lugar a diez puntos del Barcelona.

El delantero del Atlético, Alexander Sorloth, fue llevado a un hospital después de chocar cabezas con un jugador del Levante en la primera mitad.

Moreno anota dos veces

Gerard Moreno anotó dos veces para asegurar al Villarreal, cuarto clasificado, un empate 2-2 en Osasuna, que dominó la primera mitad.

El extremo Víctor Múñoz y el delantero Ante Budimir anotaron para Osasuna.

Oviedo finalmente gana

El Oviedo puso fin a una racha de 15 partidos sin ganar al superar al Girona 1-0 en casa gracias a un gol en la segunda mitad de Ilyas Chaira. El Oviedo, que fue ascendido esta temporada, no había ganado desde finales de septiembre.

El Oviedo permaneció en el último lugar a seis puntos de la salvación. La derrota puso fin a una racha de tres victorias y un empate para el Girona.

