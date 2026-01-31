Hornets extienden su racha a seis victorias al vencer 111-106 a los Spurs

Brandon Miller anotó 26 puntos, Collin Sexton encestó los cinco intentos de triples saliendo de la banca y terminó con 21 unidades, y los Hornets de Charlotte se mantuvieron firmes para vencer 111-106 a los Spurs de San Antonio el sábado, extendiendo su racha de victorias a seis juegos.

LaMelo Ball logró 16 tantos, ocho rebotes y ocho asistencias para ayudar a dar a los Hornets su racha de victorias más larga en casi una década. Charlotte ganó siete juegos consecutivos en marzo de 2016.

Dylan Harper anotó 20 puntos para liderar a los Spurs. Victor Wembanyama fue contenido durante la mayor parte del juego, terminando con 16 unidades con un seis de 15 en tiros y ocho rebotes.

La ventaja de 17 puntos de Charlotte en el tercer cuarto se desvaneció después de que Harrison Barnes encestara dos triples consecutivos y los Spurs convirtieran una pérdida de balón de Sexton en una bandeja de De'Aaron Fox para reducir la distancia a dos con menos de cinco minutos por jugar.

Pero los Spurs nunca pudieron recuperar la ventaja.

Con 36 segundos restantes y Charlotte liderando por tres, los oficiales inicialmente señalaron una falta de Fox en un intento de triple de Miller. Pero después de revisar la jugada, se anuló y resultó en un salto entre dos, que Wembanyama ganó fácilmente.

Wembanyama lanzó apresuradamente un tiro de tres puntos momentos después y los Hornets capturaron el rebote. Con una desventaja de tres, los Spurs inexplicablemente permitieron que transcurrieran 15 segundos antes de cometer una falta a Miller, quien encestó ambos tiros libres con 10,6 segundos restantes para sellar el juego.

El juego se adelantó tres horas para tener en cuenta una tormenta que dejó caer seis pulgadas de nieve en Charlotte más temprano en el día.

