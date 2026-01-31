La defensa de Marsella vuelve a colapsar en empate ante Paris FC en la Ligue 1

Marsella siguió su vergonzosa eliminación de la Liga de Campeones desperdiciando una ventaja de dos goles en un empate 2-2 contra el Paris FC en la Ligue 1 el sábado.

Los jugadores se quedaron con las manos en las caderas al sonar el pitido final después de otra actuación descuidada en la que resurgieron los problemas de defensa.

La derrota de Marsella por 3-0 ante el Club Brujas el miércoles, junto con el notable gol en tiempo de descuento del Benfica contra el Real Madrid, envió al equipo del entrenador Roberto De Zerbi a la zona de eliminación de la Liga de Campeones.

El equipo de De Zerbi tomó una ventaja temprana en el Paris FC gracias a un penalti de Mason Greenwood y el delantero inglés asistió al veterano delantero Pierre-Emerick para poner el 2-0 a los 54 minutos.

Luego, las cosas se torcieron para el Marsella, que durante mucho tiempo ha estado obstaculizado por la falta de compostura.

El extremo del Paris FC, Jonathan Ikoné, anotó a los 82 minutos y el centrocampista Ilan Kebbal igualó con un penalti en tiempo de descuento, después de que el portero Geronimo Rulli cometiera una falta torpe a un jugador al intentar atrapar un balón alto.

Marsella estaba a seis puntos del segundo lugar, el Paris Saint-Germain —que juega el domingo— y a siete del líder Lens, que ganó el viernes.

Más tarde el sábado, Lorient se enfrentó a Nantes y el Mónaco recibió al Rennes en el Stade Louis II.

El campeón defensor PSG juega en Estrasburgo el domingo.

