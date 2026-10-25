Red Bulls aprovechan autogol para tomar ventaja y vencer 2-0 a Messi e Inter Miami

Emil Forsberg anotó un gol que aportó tranquilidad al inicio del tiempo de descuento de la segunda mitad, y los Red Bulls de Nueva York vencieron el sábado 2-0 a un Inter Miami que prescindió de Lionel Messi durante más de medio partido.

Los Red Bulls se mantuvieron por encima de la línea de clasificación a los playoffs. Inter Miami quedó ya sin posibilidad alguna de ser el mejor equipo de la campaña regular.

Nueva York, que comenzó el día aferrándose al noveno y último puesto de postemporada en la Conferencia Este, se puso en ventaja a los 7 minutos gracias a un autogol del mediocampista brasileño del Inter Miami Casemiro.

Los Red Bulls no ampliaron su ventaja a dos goles sino hasta que Forsberg marcó en el primer minuto del tiempo de descuento, después de ingresar al partido como sustituto a los 85.

El cuarto gol del delantero llegó con asistencias de Cameron Harper —su segunda— y Ronald Donkor —su décima, la cifra más alta de su carrera—.

Messi no apareció sino hasta los 56 minutos, cuando reemplazó a Riquelme Fillipi. El crack argentino suma 25 goles esta temporada —cinco más que cualquier otro al comenzar el partido— y sus 15 asistencias lo tenían empatado con Son Heung-min, de Los Angeles FC, en el liderato de la liga.

Inter Miami llegó a 55 puntos, para ubicarse en el segundo sitio de la Conferencia Este. Nashville derrotó 2-0 a Montreal, para asegurar el Supporters’ Shield, trofeo que se otorga al equipo con la mayor cantidad de unidades en la temporada regular.

Sam Surridge y Harry Mukhtar consiguieron los goles de Nashville, que marcha invicto en siete duelos y lidera la MLS con una cosecha inalcanzable de 70 puntos en la campaña.

El equipo está a cuatro puntos del récord de la liga, establecido por Messi y Miami en 2025.

En otro encuentro, el chileno Gonzalo Tapia anotó por el Crew de Columbus, que goleó 4-1 a Toronto.

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