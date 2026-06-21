Wyndham Clark busca otro título del US Open, salvo otra sorpresa dominical en Shinnecock

Podrían surgir dos ganadores en el Abierto de Estados Unidos, salvo que haya alguna sorpresa el domingo en Shinnecock Hills.

Wyndham Clark es uno de ellos después de llegar a la ronda final con una ventaja de seis golpes. Nadie ha perdido jamás una ventaja tan amplia tras 54 hoyos en la historia del U.S. Open La última vez que alguien no ganó este major tras llegar a tener ventaja de cinco golpes ocurrió hace 107 años.

El otro ganador podría ser la USGA.

La prueba más dura del golf se volvió demasiado dura en las últimas dos ediciones del Abierto de Estados Unidos disputados en Shinnecock Hills, el campo de Long Island donde el césped puede pasar de blando a seco en un minuto por el viento y el sol, y por el suelo arenoso sobre el que fue construido el campo.

En 2004 estuvo tan fuera de control que nadie bajó del par en la jornada final. La siguiente vez, en 2018, algunos greens se volvieron casi injugables a última hora de la tarde y provocaron aún más caos. Esa fue la última vez que el ganador del Abierto de Estados Unidos tuvo un marcador por encima del par.

Esta semana ha transcurrido según lo previsto. John Bodenhamer, el director de competiciones de la USGA, quería empezar con suavidad y permitir una progresión natural hacia una mayor dificultad.

Clark, quien ganó el Abierto de Estados Unidos en Los Angeles Country Club en 2023, no hizo que pareciera así. Ha establecido un récord de puntuación en Shinnecock tras cada ronda con un golf extraordinario, desde embocar putts largos hasta un sublime juego corto y un majestuoso golpe con madera 3 para lograr el único eagle de toda la semana en el hoyo 16, par 5.

Estaba con 7 bajo par, 203.

Si se deja de lado esa actuación, solo otros cuatro jugadores estaban con 1 bajo par, y otros cuatro detrás de ellos estaban en par.

Solo quedan 18 hoyos para determinar si Clark podía aguantar y convertirse en el primer campeón del U.S. Open de punta a punta desde Martin Kaymer en Pinehurst No. 2 en 2014, o si Scottie Scheffler podía protagonizar una remontada el día que cumple 30 años para ganar el Grand Slam de carrera.

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