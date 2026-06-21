Curazao logra 1er punto en los mundiales y deja casi fuera a Ecuador con 0-0

Ecuador quedó prácticamente fuera del Mundial, condenado por la inoperancia, la falta de definición y las atajadas del portero Eloy Room que le redituaron el sábado a Curazao un empate 0-0 y su primer punto en la historia de estos torneos.

El resultado también le garantizó el primer lugar del Grupo D a Alemania, que horas antes derrotó 2-1 a Costa de Marfil.

Room, de 37 años y cuya portería a cero contra Jamaica el pasado noviembre clasificó a Curazao a su primer Mundial, se recuperó de la paliza de 7-1 sufrida ante Alemania el pasado fin de semana con una de las mejores actuaciones de un portero en la historia de los Mundiales, al menos en el plano estadístico.

Su total de 15 atajadas se quedó a una del récord —desde que las paradas se convirtieron en estadística oficial en 1966. La marca de 16 fue establecida por Tim Howard de Estados Unidos contra Bélgica el 1 de julio de 2014.

El empate no elimina matemáticamente a ninguno de los dos equipos, pero deja a Ecuador en una situación crítica de cara al último partido de su grupo nada menos que contra Alemania. Los encuentros finales de la llave se disputan el jueves: Curazao se enfrenta a Costa de Marfil en Filadelfia y Ecuador juega contra la tetracampeona del mundo en Nueva York.

Ecuador lució como el equipo local en el estadio de los Chiefs de Kansas City de la NFL. Su afición, vestida con camisetas amarillas, llenó el estadio hasta el tope.

Apenas se distinguió a un par de pequeños grupos de aficionados de Curazao, vestidos de azul, en un estadio con capacidad para albergar a la mitad de la población de la isla.

Entre los asistentes se encontraban los beisbolistas de los Reales de Kansas City, Bobby Witt Jr., el venezolano Salvador Pérez y el dominicano Starling Marte.

La presión sobre Ecuador aumentó el sábado por la mañana, cuando el gol de Deniz Undav en el tiempo de descuento le dio a Alemania una victoria por 2-1 sobre Costa de Marfil. Ese resultado en el partido del Grupo E significó que la Tri corría riesgo de eliminación del Mundial si perdía contra la Ola Azul.

Curazao se aseguró de que la presión continuara una vez que comenzó el partido.

Durante la primera mitad, el equipo del entrenador Dick Advocaat, de 78 años, encontró huecos en la defensa ecuatoriana, generando oportunidades claras de gol. Pero en cada ocasión, Curazao se saboteó con un pase impreciso o un disparo desviado.

Ecuador desperdició su mejor oportunidad de gol en los primeros minutos, cuando el veterano mundialista Enner Valencia no encontró espacio entre él y el portero. Room adivinó la dirección del disparo, se lanzó a su izquierda y desvió el tiro para mantener el marcador en cero.

La presión implacable de los dirigidos por el argentino Sebastián Beccacece aumentó en la segunda mitad.

Moisés Caicedo obligó a Room a realizar una parada espectacular al comienzo del partido, y luego Valencia hizo lo mismo con un cabezazo bien colocado que el guardameta desvió. En el saque de esquina posterior, Room tuvo dos intervenciones más antes de que Curazao finalmente despejara el balón.

Así transcurrió la noche heroica de Room. Así de aciaga fue para Ecuador.

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