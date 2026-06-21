Scottie Scheffler vive un agitado tramo final y empata en segundo tras 3 rondas del US Open

Scottie Scheffler levantó un palo con la mano izquierda y bombeó el puño con la derecha mientras la multitud rugía con tanta fuerza que los vítores retumbaban por todo el Shinnecock Hills Golf Club.

Embocar un chip desde 65 pies en el hoyo 14 inició una racha de tres birdies consecutivos el sábado para Scheffler, quien llegó a la tercera ronda fuera del top 10 del Abierto de Estados Unidos. Siguieron celebraciones varias y también un bogey después de que su golpe de salida terminara en el búnker del hoyo 17.

Scheffler firmó 69 golpes para empatar el segundo puesto con 1 bajo par en el torneo. Quedó a seis golpes del líder, Wyndham Clark, de cara al domingo.

“Hemos estado peleando duro durante unos días, y hice un buen trabajo manteniéndome en el torneo. Fue agradable robar un par ahí en los últimos nueve hoyos cuando realmente los necesitaba, porque el torneo se me estaba escapando un poco”, señaló Scheffler.

Día de hito para Scheffler

Solo Arnold Palmer en 1960 y Johnny Miller en 1973 han ganado el Abierto de Estados Unidos tras estar seis o más golpes abajo al llegar a la ronda final. La oportunidad de lograr la tercera remontada de ese tipo después de 54 hoyos coincide, además, con el 30.º cumpleaños de Scheffler y el Día del Padre, poco después de que él y su esposa, Meredith Scudder, dieran la bienvenida a su segundo hijo en abril.

“Queremos estar en estas posiciones. Por esto practicamos y jugamos: para tener la oportunidad de ganar torneos de golf, y esto es (precisamente) eso. Tengo la oportunidad de salir ahí, hacer una gran ronda y darme una posibilidad de ganar el torneo”, señaló Scheffler.

Scheffler: en un hoyo

Tras una ronda inicial de 72 golpes con el viento arreciando, Scheffler ha estado jugando a la caza desde entonces. Aunque el 68 del viernes lo metió en la pelea, aun así llegó al fin de semana fuera del top 10, con muchos jugadores entre él y la cima de la clasificación.

Scheffler se alejó dos golpes más de Clark al hacer bogey en los dos primeros hoyos el sábado. Su golpe de salida se fue muy a la izquierda, hacia el heno, y el siguiente terminó en el búnker del hoyo 1; luego quedó corto a la derecha en la arena y falló un putt de 6 pies en el hoyo 2.

Después de hacer par en los hoyos 3 y 4, tropezó en el lugar más fácil del campo, el 5, con un doble putt en un hoyo en el que más de la mitad del grupo hizo birdie o mejor.

“Tuve un inicio difícil. Solo hice lo mejor que pude para intentar mantener la paciencia”, manifestó Scheffler.

Los últimos nueve tuvieron altibajos

Su primer birdie de la tercera ronda no llegó hasta el hoyo 10, con un golpe alto y suave (flop shot) que, según dijo, solo ha logrado unas pocas veces de ese nivel en su carrera. Sintió que el birdie en el 14 le dio impulso, y la celebración emotiva mostró cómo se sentía.

Scheffler encontró su ritmo para hacer birdie en el 15 y luego tuvo que esperar varios minutos para salir en el 16 debido a personas que se movían dentro de su línea de visión. Su caddie, Ted Scott, corrió por la calle para despejar el paso.

“Ted por fin, creo, se cansó de intentar gritar. Se impacientó un poco, corrió hasta allá y los quitó del medio”, relató Scheffler.

Scheffler no perdió el ritmo, y su segundo golpe dio un bote perfecto para quedar a poco más de 13 pies del hoyo. Incluso al fallar ese putt para águila, pudo acercarse un golpe más.

Quedarse ligeramente fuera de línea en un putt para par en el hoyo 17 y en un intento de birdie en el 18 le impidió quedarse en solitario en el segundo puesto, pero no le quitó satisfacción general.

“Puedes pegar muchos buenos golpes y terminar en algunos lugares en los que te vas a frustrar con el resultado, pero creo que eso es parte de la prueba del Abierto de Estados Unidos. Estoy orgulloso de cómo jugamos en los últimos nueve hoyos”, añadió Scheffler.

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