Wyatt Langford pega jonrón de 3 carreras y Rangers ganan 4-3 para cortar racha negativa ante Padres

Wyatt Langford conectó un jonrón de tres carreras, Josh Jung aportó un sencillo impulsor que puso a su equipo por delante y los Rangers de Texas vencieron el domingo 4-3 a San Diego para poner fin a una racha de seis series perdidas contra los Padres.

Los Rangers conservaron una ventaja de una carrera durante las últimas cinco entradas, un día después de no poder sostener una ventaja de dos carreras en la recta final de una derrota 6-4 en 10 entradas. El triunfo que aseguró la serie fue apenas la cuarta victoria de Texas en sus últimos 20 enfrentamientos con San Diego.

Nathan Eovaldi brilló durante cinco de sus seis entradas, después de que la apertura del derecho de Texas se aplazara un día por molestias en la rodilla izquierda.

La cuarta entrada fue otra historia. Eovaldi permitió seis hits y tres carreras justo después del batazo de tres carreras de Langford, el sexto jonrón de la temporada para el primer bate.

Eovaldi (7-7) ponchó a nueve, su cifra más alta de la temporada; ocho de esos llegaron mientras permitió apenas un hit y una base por bolas en sus otras cinco entradas.

Peyton Gray lanzó una séptima entrada perfecta, y el novato Robby Ahlstrom dio base por bolas a Manny Machado antes de lograr que el bateador emergente Miguel Andújar pegara un rodado para una doble matanza que terminó la entrada en la octava.

Jakob Junis permitió sencillos a los bateadores emergentes, el dominicano Fernando Tatis Jr. y Xander Bogaerts para abrir la novena antes de cerrar el juego para su quinto salvamento. El cerrador Jacob Latz había lanzado en los dos primeros juegos de la serie.

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