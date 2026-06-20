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Machado pega jonrón de 3 carreras y suma 5 impulsadas para Padres que vencen 6-4 a Rangers

PADRES-RANGERS
PADRES-RANGERS (AP)

El dominicano Manny Machado conectó un jonrón de tres carreras, el 13.º de su temporada, en la décima entrada e igualó su máximo de la campaña con cinco carreras impulsadas, lo que ayudó a los Padres de San Diego a remontar el sábado para vencer 6-4 a los Rangers de Texas.

Machado impulsó una carrera con un doble en la tercera entrada, y su rodado productor acercó a los Padres 3-2 en la octava antes del sencillo del empate de Jackson Merrill.

El jonrón de dos carreras de Jake Burger le dio a los Rangers ventaja de 3-1 en la séptima, después de que Texas había empatado con dobles consecutivos de Josh Jung y Wyatt Langford una entrada antes.

Joe Ross (0-1), el sexto lanzador de Texas, dio base por bolas a Samad Taylor cuando el veloz segundo bate intentaba tocar la bola por tercera vez en el juego para abrir la décima.

El cubano Adrián Morejón (6-1) ponchó a cinco en dos entradas sin permitir carreras, y Mason Miller logró su 20.º salvamento en 20 oportunidades pese al sencillo dentro del cuadro productor de Langford en la décima. Miller ponchó a dos, y los Rangers se poncharon 17 veces, su cifra más alta de la temporada.

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El dominicao Fernando Tatis Jr. conectó un doble en la tercera.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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