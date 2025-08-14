Wrexham rompe su récord de fichajes al contratar a Nathan Broadhead por 13 millones de dólares

El gasto de Wrexham alcanzó otro nivel cuando el club, propiedad de celebridades de Hollywood, fichó el jueves al extremo Nathan Broadhead del Ipswich con un monto récord para el equipo que, según se informa, podría alcanzar los 10 millones de libras (13,50 millones de dólares).

Esto llevó el desembolso del club galés en el mercado de pases a más de 20 millones de libras (27 millones de dólares) en esta ventana. Wrexham ha reconfigurado su plantel para competir en la segunda división tras encadenar tres ascensos consecutivos.

El internacional galés de 27 años se formó en la academia de Wrexham. Es un versátil delantero que tuvo un papel marginal con Ipswich en la Liga Premier la temporada pasada.

“Es un chico local que tenía un verdadero deseo de venir y jugar para el club de su ciudad natal", dijo el técnico de Wrexham, Phil Parkinson.

Entre los otros fichajes de Wrexham en los últimos meses se encuentran el defensor inglés Conor Coady y el lateral izquierdo neozelandés Liberato Cacace. El mediocampista Lewis O'Brien también llegó procedente Nottingham Forest por lo que entonces fue por un monto récord de unos 3 millones de libras (4 millones de dólares).

Wrexham, que comenzó su campaña en el Championship el fin de semana pasado con una derrota 2-1 en Southampton tras encajar dos goles postreros, es propiedad de los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, y ha obtenido inversión externa a través de la familia Allyn con sede en Nueva York.

También es el foco del documental "Welcome to Wrexham", ganador del Emmy, que lleva a los espectadores detrás de escena en el club y ha aumentado el atractivo global del equipo principalmente debido a la presencia de Reynolds.

