Woodruff brilla y Perkins impulsa cinco en victoria de Cerveceros 9-2 sobre Angelinos

Associated Press
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 22:42 EDT
ANGELINOS CERVECEROS
ANGELINOS CERVECEROS (AP)

Brandon Woodruff lanzó cinco sólidas entradas, Sal Frelick conectó un jonrón de tres carreras y Blake Perkins igualó su récord personal con cinco carreras impulsadas para llevar a los Cerveceros de Milwaukee el miércoles por la noche a una victoria de 9-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles.

Woodruff (7-2) permitió dos hits y una carrera, ponchó a nueve y lanzó 52 de sus 69 lanzamientos como strikes. Estaba lanzando con diez días de descanso para manejar su carga de trabajo después de perderse la temporada pasada mientras se recuperaba de una cirugía en el hombro derecho.

El abridor de los Angelinos, José Soriano (10-11), salió con un out en la segunda entrada después de ser golpeado por una línea del bate de Jake Bauers. Soriano sufrió una contusión en el antebrazo derecho. Las radiografías fueron negativas.

Los Angelinos (69-83) han perdido seis seguidos, mientras que los Cerveceros, con el mejor récord de las Grandes Ligas (93-59), han ganado cuatro de cinco.

Por los Angelinos, el venezolano Oswald Peraza de 3-1.

Relacionados

Por los Cerveceros, el venezolano William Contreras de 3-1 con dos anotadas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

