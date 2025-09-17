Filis vencen 9-6 a Dodgers pese a 5 entradas sin hits de Ohtani

Shohei Ohtani laboró cinco entradas sin tolerar hit por los Dodgers, pero el venezolano Rafael Marchán conectó un jonrón de tres carreras con dos outs en la novena contra Blake Treinen para que los Filis de Filadelfia vencieran el martes 9-6 a Los Ángeles.

Brandon Marsh conectó un jonrón de dos carreras y Max Kepler añadió un cuadrangular en solitario en una sexta entrada de seis carreras. El 50º jonrón de Ohtani al inicio de la octava ayudó a los Dodgers a empatar el juego 6-6.

Los Filis borraron un déficit de 4-0 contra Justin Wrobleski en otro colapso estrepitoso del bullpen de los Dodgers. Filadelfia se recuperó con cuatro carreras en las séptima y octava entradas y otra en la décima el lunes para asegurar su segundo título consecutivo de la División Este de la Liga Nacional al imponerse por 6-5.

Después del jonrón de Ohtani, los Dodgers llenaron las bases con un doble, una base por bolas y un sencillo. Un elevado de sacrificio de Alex Call empujó al dominicano Teoscar Hernández con la carrera del empate.

Ohtani ponchó a cinco y dio una base por bolas. De sus 68 lanzamientos, 42 fueron strikes, en su 13ª apertura de la temporada y la 99ª de su carrera en las Grandes Ligas. Retiró a sus últimos 13 bateadores.

La multitud de 44,063 personas en el Dodger Stadium expresó su decepción cuando Wrobleski ingresó desde el bullpen, sabiendo que Ohtani había terminado. El equipo ha manejado cuidadosamente la carga de trabajo del astro japonés en el montículo en su primera temporada lanzando para ellos después de dos cirugías de codo.

Los abucheos llegaron cuando el zurdo llenó las bases al admitir tres sencillos consecutivos con un out antes de que Bryce Harper conectara un doble al prado central en el primer lanzamiento, para que entraran dos carreras.

Marsh siguió con un jonrón de tres carreras al bosque derecho y los abucheos se intensificaron cuando el mánager Dave Roberts vino a quitarle la pelota a Wrobleski. Los Filis ganaban ya por 5-4.

La efectividad de Wrobleski empeoró a un terrible 4.52.

El venezolano Edgardo Henriquez concedió rápidamente un cuadrangular en solitario a Kepler para una ventaja de 6-4.

Por los Filis, el venezolano Marchán de 4-2 con dos anotadas y tres producidas.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 4-1 con una anotada. El cubano Andy Pagés de 4-2 con una anotada. El boricua Kiké Hernández de 2-1 con una anotada y tres producidas. El venezolano Miguel Rojas de 1-0.