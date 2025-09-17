Vikings colocan al corredor Aaron Jones en la lista de lesionados por problema de isquiotibiales

Los Vikings de Minnesota, que están pasando por un mal momento, colocaron al running back Aaron Jones Sr. en la reserva de lesionados el miércoles, lo que requiere que se pierda un mínimo de cuatro juegos debido a una lesión en el tendón de la corva sufrida durante lo que se ha convertido en una costosa derrota en el partido inaugural en casa.

Con el quarterback J.J. McCarthy probablemente fuera por varias semanas debido a un esguince de tobillo que ocurrió en esa derrota 22-6 ante Atlanta, los Vikings también firmaron a Desmond Ridder, el titular en 2023 para los Falcons, al roster activo para tener más profundidad detrás de Carson Wentz y el novato no reclutado Max Brosmer.

Jordan Mason, quien compartía equitativamente la carga del backfield con el veterano de nueve años en la NFL Jones, se convertirá en el claro portador principal del balón con el prometedor novato no reclutado Zavier Scott detrás de él. Los Vikings también firmaron al viejo conocido Cam Akers para el equipo de práctica, después de adquirir al corredor de sexto año en intercambios separados durante la temporada en 2023 con los Rams de Los Ángeles y en 2024 con los Texans de Houston.

Mason, quien fue adquirido en un intercambio de temporada baja con San Francisco, corrió para 667 yardas en los primeros siete juegos la temporada pasada para los 49ers mientras reemplazaba al lesionado Christian McCaffrey.

“Jordan claramente ya ha demostrado su capacidad para ser un corredor fuerte con yardas después del contacto y todas esas cosas. No estoy seguro de que pudiéramos tener más confianza en Jordan como un posible corredor principal”, dijo el entrenador Kevin O'Connell.

Jones tuvo un récord personal de 1.138 yardas por tierra la temporada pasada mientras comenzaba los 17 juegos en su primera temporada con los Vikings.

Ty Chandler, quien comenzó la temporada pasada como la segunda opción en el backfield antes de que llegara Akers, fue colocado en la reserva de lesionados la semana pasada después de lesionarse la rodilla en el partido inaugural en un regreso de patada. El fullback dos veces Pro Bowl C.J. Ham también comenzó la temporada en la reserva de lesionados con una lesión de rodilla y debe perderse al menos dos juegos más.

Akers, quien fue liberado al final del campamento de entrenamiento por los Saints de Nueva Orleans, se convirtió en un favorito de O'Connell y el coordinador ofensivo Wes Phillips durante su tiempo juntos con los Rams que terminó con un trofeo del Super Bowl después de la temporada 2021.

