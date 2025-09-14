Woo poncha a 13 mientras los Marineros vencen 5-3 a los Angelinos

Bryan Woo ponchó a 13 bateadores, la mayor cantidad en su carrera, J.P. Crawford conectó un jonrón que puso a su equipo por delante en la cuarta entrada, y los Marineros de Seattle vencieron el sábado por la noche 5-3 a los Angelinos de Los Ángeles para mantenerse empatados con Houston en la cima de la División Oeste de la Liga Americana con su octava victoria consecutiva.

Matt Brash trabajó la novena entrada para su cuarto salvamento.

Woo (14-7) lanzó seis entradas, permitiendo dos carreras con tres hits mientras otorgaba una base por bolas. Ha lanzado cinco entradas o más en 31 juegos consecutivos, la racha activa más larga en la Liga Americana.

El abridor de los Angelinos Mitch Farris (1-1), quien duró solo cuatro entradas, cediendo cinco carreras con cinco hits, otorgando cuatro bases por bolas y ponchando a siete. El dominicano Jorge Polanco conectó un doble de dos carreras en la primera.

Seattle ocupa el segundo lugar de comodín de la Liga Americana empatado con los Medias Rojas de Boston.

Por los Angelinos, el venezolano Sebastián Rivero de 3-1.

Por los Marineros, el dominicano Julio Rodríguez de 3-1 con dos anotadas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.