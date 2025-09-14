Brown brilla y Walker conecta jonrón de dos carreras para Astros que vencen 6-2 a Bravos

Hunter Brown permitió dos carreras en seis 2/3 entradas y los Astros de Houston atacaron temprano al derecho de Atlanta, Bryce Elder, para vencer el sábado por la noche 6-2 a los Bravos.

Los Astros comenzaron la noche empatados en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana con Seattle.

Christian Walker conectó un jonrón de dos carreras a 431 pies al jardín central en el tercer inning de tres carreras de Houston. El dominicano Yainer Díaz tuvo tres hits para los Astros, que lideraban 6-0 después de tres entradas.

Brown (12-7) permitió solo cuatro hits mientras su efectividad aumentó ligeramente de 2.25 a 2.27, justo detrás del líder de la Liga Americana, Tarik Skubal (2.26) de los Tigres de Detroit.

El mexicano Ramón Urías reemplazó al segunda base venezolano de los Astros, José Altuve, quien salió con molestias en el pie derecho en la tercera entrada. Altuve permaneció en el dugout de Houston.

Por los Astros los dominicanos Jeremy Peña de 5-1 con dos producidas y Jesús Sánchez de 5-0 con una anotada y una producida. El boricua Carlos Correa de 3-1 con una anotada.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. de 4-1.

