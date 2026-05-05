Los Marineros remontan cuatro carreras y vencen 5-4 a los Bravos

J.P. Crawford conectó un jonrón de dos carreras para tomar la ventaja, Matt Olson alcanzó los 300 jonrones en su carrera, y los Marineros de Seattle remontaron una desventaja de cuatro carreras para vencer 5-4 a los Bravos de Atlanta la noche del lunes.

Josh Naylor tuvo dos imparables por Seattle y Luke Raley conectó su sexto cuadrangular de la temporada, mientras Seattle cortó la racha de cuatro victorias consecutivas de Atlanta.

El dominicano José Ferrer lanzó la séptima entrada, el venezolano Eduard Bazardo trabajó la octava, y el mexicano Andrés Muñoz consiguió los últimos tres outs para su séptimo salvamento.

El batazo solitario de Olson, de 428 pies hacia el jardín entre izquierdo y central, lo convirtió en el jugador número 166 en llegar a 300 jonrones de por vida. El oriundo de Atlanta ha conectado 158 de ellos con los Bravos, después de pasar sus primeras seis temporadas con los Atléticos.

Olson, de 32 años, lidera la Liga Nacional con 12 jonrones.

JR Ritchie, lanzando en su ciudad natal en su tercera apertura en las Grandes Ligas, mantuvo a Seattle sin anotaciones hasta que boletos consecutivos fueron seguidos por un jonrón de tres carreras de Raley en la sexta entrada.

Tras un cambio de lanzador, Crawford envió una slider 2-2 de Tyler Kinley (3-2) a las gradas del jardín derecho para coronar un inning de cinco carreras y extender su racha de hits a seis juegos.

Logan Gilbert (2-3) navegaba sin problemas por los Marineros hasta que permitió tres jonrones solitarios en la sexta, mientras los Bravos ampliaron su ventaja a 4-0. Ozzie Albies y Olson conectaron cuadrangulares consecutivos.

Gilbert lanzó seis entradas, permitió cuatro carreras y seis imparables.

Ritchie permitió tres carreras con cuatro hits en cinco entradas. Tuvo problemas de control, otorgó seis bases por bolas y ponchó a dos.

Drake Baldwin, Albies y Austin Riley también aportaron jonrones solitarios.

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