Wong y Durán llevan a Medias Rojas a paliza 9-1 sobre Guardianes

Connor Wong y Jarren Durán impulsaron tres carreras cada uno, Sonny Gray permitió una anotación en seis entradas y los Medias Rojas de Boston arrollaron 9-1 a los Guardianes de Cleveland.

Caleb Durbin también empujó un par de carreras por los Medias Rojas, quienes ganaron apenas por segunda vez en ocho juegos.

Cleveland —que tiene marca de 2-3 durante su estadía de seis juegos en casa— cometió cuatro errores, su máximo número de la temporada, incluidos dos de José Ramírez. El tercera base dominicano produjo la única carrera de los Guardianes con un doble impulsor en la primera entrada para remolcar a Travis Bazzana, quien conectó un par de dobles.

Wong conectó el doble de la ventaja contra la pared del jardín izquierdo ante Matt Festa (1-1) en la sexta. Originalmente se decretó como un jonrón de dos carreras, pero la repetición instantánea revirtió la decisión al determinarse que la pelota golpeó una zona del terreno que se considera buena.

Habría sido el primer jonrón del receptor de Boston desde 2024.

Boston sentenció con seis carreras en la novena, incluido el jonrón de tres vueltas del mexicano Duran con una línea.

Durán suma ocho jonrones en mayo y tiene 12 hits en 34 turnos con siete carreras impulsadas en los últimos siete juegos.

Gray (6-1) se convirtió en el cuarto abridor de la Liga Americana esta temporada en conseguir cuatro victorias en mayo. El zurdo —que terminó 4-0 con efectividad de 2,00 este mes— permitió una carrera y cuatro hits en seis entradas y ponchó a siete.

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