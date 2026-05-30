Tony Pollard está en un grupo exclusivo con Derrick Henry tras 4 temporadas seguidas de 1.000 yardas

Tony Pollard se abrió camino hasta un grupo muy exclusivo en la NFL junto a Derrick Henry, como los únicos corredores de la liga que lograron al menos 1.000 yardas terrestres en cada una de las últimas cuatro temporadas.

De cara a su octava campaña en la NFL, el corredor de los Titans de Tennessee cree que aún tiene margen de mejora.

“La ética de trabajo, todo lo que estoy haciendo entre bambalinas, está dando frutos. Poco a poco siento que a lo largo de mi carrera he ido progresando cada vez más, y siento que sigo en esa dirección”, comentó Pollard el viernes, después de la segunda sesión abierta de entrenamientos de los Titans durante este receso entre campañas.

Henry ocupa actualmente el 10mo lugar histórico de la NFL en yardas por carrera, y terminó segundo en la liga en cada una de las últimas cuatro temporadas. Pollard fue contratado en 2024 para reemplazar a Henry en Tennessee y no ha estado cerca de igualarlo. La constancia de Pollard quedó opacada por los récords consecutivos de 3-14 de los Titans.

Pollard inició su racha de alcanzar la marca de 1.000 yardas en sus últimas dos temporadas en Dallas y luego en sus primeras dos con Tennessee. Además, estableció un nuevo récord personal en yardas por carrera en cada una de sus últimas dos campañas, culminadas con 1.082 yardas terrestres en 2025.

Eso incluyó un récord personal de 161 yardas por tierra durante una victoria en Cleveland en diciembre pasado.

El entrenador asistente Randy Jordan dejó claro que valora a Pollard como un profesional ejemplar, aunque no se hable de él a nivel nacional.

“Esto es de resistencia. Esto no es una carrera de velocidad, es un maratón. Y los golpes y todo lo que reciben los corredores, y que él aparezca cada semana... quiero decir, eso es un testimonio de que es el jugador que ha sido y que ha tenido el éxito que ha tenido en los últimos cuatro años”, señaló Jordan.

El nuevo entrenador en jefe de los Titans, Robert Saleh, mantuvo a Jordan en el mismo puesto, entrenando a Pollard y a los demás corredores. Saleh miró desde la banda lo que Pollard puede hacer la temporada pasada, cuando el corredor acumuló 104 yardas por tierra en una derrota de los Titans en San Francisco en diciembre.

Pollard, que promedió 7,4 yardas por acarreo con un touchdown en ese partido, habló brevemente con Saleh después del juego. Ahora Saleh puede observar de cerca al corredor y le ha impresionado lo metódico que es, incluso en los recorridos sin contacto, en todo lo que hace.

“Es un profesional increíble. Hace todo de la manera correcta, aporta mucha chispa y energía, es una persona positiva. Siento que está aquí todo el tiempo, recuperándose, trabajando con su cuerpo, haciendo lo que necesita para prepararse. Sus hábitos de práctica no tienen comparación”, afirmó Saleh.

Se dispararon las especulaciones de que los Titans podrían elegir al corredor de Notre Dame, Jeremiyah Love, con la cuarta selección del draft. Love salió en la tercera posición global, y los Titans tomaron al receptor abierto Carnell Tate.

Pollard dijo que está ocupado con su esposa y sus tres hijos, así como con un nuevo bebé que podría nacer cualquier día. Sabe que en la NFL es la responsabilidad de un equipo reemplazar a cada jugador en algún momento. Por eso también se mantiene enfocado en lo que le funciona.

“Me enorgullece mucho mi constancia porque en esta liga, la mejor habilidad es estar disponible. Así que si no estás sano, si no estás ahí semana a semana, entonces es difícil contar contigo”, expresó Pollard.

Anillo de honor

El exentrenador de los Titans y comentarista del equipo Dave McGinnis, quien murió en abril, se incorporará al Anillo de Honor del equipo durante la temporada regular. La propietaria controladora Amy Adams Strunk anunció el reconocimiento el jueves durante una ceremonia en memoria de McGinnis.

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