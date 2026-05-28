Con Early en la lomita, Medias Rojas cortan racha de 5 derrotas y arrollan 8-0 a Bravos

Connelly Early recetó siete ponches en el mismo número de innings, Jarren Durán conectó un jonrón y los Medias Rojas de Boston arrollaron el miércoles 8-0 a los Bravos de Atlanta para cortar una racha de cinco derrotas consecutivas.

Early (5-2) permitió cuatro hits y otorgó tres bases por bolas. Ryan Watson concedió un hit en las dos últimas entradas.

Los Medias Rojas anotaron seis carreras en la cuarta entrada. Masataka Yoshida llegó a home por un error en un tiro, Isiah Kiner-Falefa pegó un sencillo impulsor, mientras que Ceddanne Rafaela y el venezolano Wilyer Abreu conectaron sencillos de dos carreras.

El mexicano Marcelo Mayer remolcó una carrera con un sencillo en la séptima antes de que su compatriota Durán cerrara la noche con su octavo jonrón del año —un batazo de 400 pies hacia el jardín derecho—.

Durán terminó de 5-4 en el plato, y Rafaela se fue de 5-3 con dos carreras impulsadas y una anotada.

Bryce Elder (4-3) permitió seis carreras con nueve hits y ponchó a uno en 3 1/3 entradas. El venezolano Carlos Carrasco consiguió su ponche número 1.700 de por vida en la séptima entrada, al lanzar cuatro innings y permitir dos carreras.

El dominicano Jorge Mateo bateó dos de los cinco hits de Atlanta. _____

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