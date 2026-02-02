Wizards superan 116-112 a Kings con el mejor registro de puntos del novato Will Riley en la campaña

El novato Will Riley anotó 18 puntos, su máximo de la temporada, incluyendo un triple decisivo con 2:07 por jugar, y los Wizards de Washington vencieron 116-112 a los Kings de Sacramento el domingo por la noche en un enfrentamiento de equipos en último lugar.

AJ Johnson sumó 17 unidades y Bilal Coulibaly y Marvin Bagley III anotaron 15 cada uno para los Wizards, quienes dependieron en gran medida de sus reservas al propinarle a los Kings su novena derrota consecutiva.

Washington ha ganado tres de cuatro desde su propia racha de nueve derrotas. Los Wizards comenzaron la noche en el último lugar de la Conferencia Este, pero se movieron medio juego por delante de Indiana.

Zach LaVine anotó 35 tantos y DeMar DeRozan tuvo 32 para los Kings, quienes están en el último lugar del Oeste y concluyeron su viaje más largo por la Costa Este con una marca de 0-6.

Maxime Raynaud añadió 14 puntos para Sacramento, pero ningún otro jugador de los Kings tuvo más de seis. Washington lideró 61-20 en puntos desde la banca, y los reservas de los Wizards también superaron en puntos a sus titulares.

El entrenador de los Wizards, Brian Keefe, tuvo a cuatro jugadores que han pasado tiempo en la G League esta temporada en la cancha en los minutos finales. Riley y Johnson fueron acompañados por Skal Labissiere y Sharife Cooper, cuyo enceste dio a Washington una ventaja de 115-110 con 37,2 segundos por jugar.

