Con un triple doble en la primera mitad Doncic lidera la victoria 142-111 de los Lakers ante Wizards

LAKERS-WIZARDS
LAKERS-WIZARDS (AP)

Luka Doncic logró un triple-doble antes del descanso y terminó con 37 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes en la victoria de los Lakers de Los Ángeles el viernes por 142-111 sobre los Wizards de Washington.

Doncic acumuló 26 tantos, 11 asistencias y 10 rebotes en los dos primeros cuartos. Su décimo rebote llegó en los últimos segundos del segundo cuarto.

La última vez que un jugador consiguió un triple-doble en la primera mitad, según Sportradar, fue Jalen Johnson de los Hawks de Atlanta el 5 de diciembre. Johnson tuvo 11 unidades, 12 asistencias y diez tablas en la primera mitad.

LeBron James añadió 20 puntos para los Lakers, luciendo ágil a sus 41 años con un alley-oop con su mano izquierda. Y no terminó ahí con las clavadas.

Los aficionados coreaban para que el hijo de James, Bronny, entrara al juego antes de la mitad del tercer cuarto. Eso finalmente sucedió con 5:29 restantes en el cuarto, e incluso el joven James se liberó para una clavada con una mano en un contraataque.

Deandre Ayton sumó 28 puntos y 13 rebotes. Acertó 12 de 14 tiros de campo, y los Lakers tuvieron un 61% de efectividad en general.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

