Pritchard anota 29 puntos y guía a Celtics hacia paliza de 112-93 sobre Kings

Payton Pritchard anotó 29 puntos, Baylor Scheierman sumó 16 y los Celtics de Boston lograron el viernes una victoria de 112-93 sobre los Kings de Sacramento.

Neemias Queta añadió diez puntos y 15 rebotes a la causa de los Celtics, quienes se recuperaron de la derrota en casa sufrida el miércoles ante Atlanta. Pritchard y Scheierman se combinaron para encestar nueve de 13 disparos desde la línea de tres puntos, mientras que Derek White prodigó nueve asistencias.

Zach LaVine anotó 17 puntos por Sacramento, que ha perdido ocho duelos seguidos y jugó por segunda noche consecutiva. Nique Clifford añadió 15 unidades.

Pritchard totalizó 22 puntos y ocho asistencias en dos cuartos por los Celtics, que mantenían una ventaja dominante de 72-46 al entrar en la segunda mitad. Boston abrió el juego encestando sus primeros cinco tiros y embocó ocho de 10 en camino a una ventaja de 15 puntos después del primer cuarto.

Sacramento cayó a 3-22 como visitante y a 0-5 en su gira de seis visitas.

Miembros de los Patriots de Nueva Inglaterra, monarcas flamantes de la Conferencia Americana,, aparecieron en la pantalla de video del TD Garden durante un par de tiempos muertos en la primera mitad. El esquinero colombiano Christian Gonzalez se sentó junto a la mesa de anotación, mientras que DeMario Douglas, Jaylinn Hawkins, Craig Woodson y Kyle Williams estuvieron también presentes.

