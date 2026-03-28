Wirtz y Alemania doblegan a Suiza. Uruguay rescata empate agónico en Inglaterra

Mikel Oyarzabal anotó dos goles impresionantes en la victoria de España por 3-0 sobre Serbia el viernes, mientras que Florian Wirtz marcó dos tantos y generó otro par por Alemania, que remontó en dos ocasiones para superar 4-3 a Suiza, en entretenidos amistosos previos al Mundial.

En otros encuentros, Ben White marcó en su regreso a la selección de Inglaterra y luego cometió un penal en el tiempo añadido, en el empate 1-1 con Uruguay, mientras que Holanda superó a Noruega por 2-1 en Ámsterdam.

La convocatoria de White por parte del seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, generó polémica cuatro años después de abandonar a sus compañeros en plena Copa del Mundo.

Ante Uruguay, el defensor del Arsenal sustituyó a Fikayo Tomori cuando faltaban 21 minutos de un encuentro deslucido y su aparición fue recibida con una mezcla de abucheos y aplausos por parte de los 80.000 aficionados presentes en Wembley.

Sin embargo, estuvo en el lugar indicado en el momento justo a 10 minutos del final para darles la ventaja a los ingleses, después de que un córner de Cole Palmer fue peinado y White empujó el balón en el segundo palo.

Seguramente fue uno de los goles más fáciles de su carrera.

Uruguay no realizó ni un solo remate a puerta y todo apuntaba a que ése sería el gol del triunfo inglés. Pero White rozó a Federico Viñas dentro del área cuando el reloj ya había superado los 90 minutos.

El árbitro señaló el punto penal tras una revisión en video y Federico Valverde convirtió para Uruguay, lo que sentenció el empate para los dirigidos por el argentino Marcelo Bielsa.

“Nosotros creamos poco peligro e Inglaterra no creó más peligro que nosotros. La diferencia es que ellos tuvieron más pelotas para intentar atacar”, destacó Bielsa. "Después, el equipo físicamente hizo un esfuerzo muy grande. Que no se haya desnivelado el marcador tuvo que ver con un gran esfuerzo físico para recuperar la pelota”.

Fue el primer gol que Inglaterra ha concedido en siete partidos y la decisión dejó furiosos al entrenador y a los jugadores.

“No fue penal”, enfatizó Tuchel.

Harry Maguire compartió esa opinión y estaba aún más molesto por la falta de acción del árbitro para sancionar una entrada temeraria de Ronaldo Araujo sobre Phil Foden.

“No ves entradas así sin que haya tarjetas rojas”, declaró Maguire a la cadena ITV.

Brillante Wirtz tumba a Suiza

En Basilea, Alemania ganó por sexta vez consecutiva, en gran medida gracias al brillo de Wirtz, del Liverpool.

Alemania se mostró insegura en defensa y quedó abajo a los 17 minutos, cuando Dan Ndoye recortó desde la izquierda y efectuó un disparo que superó a Oliver Baumann desde un ángulo cerrado.

Los alemanes empataron nueve minutos después, cuando Jonathan Tah cabeceó a la red un centro de Wirtz desde la izquierda, pero Breel Embolo volvió a poner a Suiza por delante a los 41 con una palomita, después de que Baumann dudó en salir.

Una vez más, Wirtz ganeró la reacción alemana. Al filo del descanso, su pase bombeado abrió la defensa suiza y permitió que Serge Gnabry elevara el balón por encima del guardameta Gregor Kobel.

Wirtz puso a Alemania 3-2 arriba a los 11 minutos del segundo tiempo con el mejor gol de la noche: un impresionante disparo de derecha desde 30 metros que voló por encima de Kobel y se coló en el ángulo superior.

Joel Monteiro empató para el equipo local a 10 minutos del final con un disparo potente que no le dio opción a Baumann, pero Wirtz hizo el 4-3 con otro soberbio remate desde la frontal del área, a seis minutos del final.

El resultado puso fin a la racha invicta de 10 partidos de Suiza.

Oyarzabal brilla con España

En Villarreal, Oyarzabal fue la gran figura de España en su partido organizado a toda prisa contra Serbia.

El encuentro se programó con poca antelación después de que el duelo previsto de España con Argentina en Doha se vino abajo a raíz de la guerra en Oriente Medio y la selección local mostró por qué es una de las favoritas para ganar un segundo título mundial este verano.

Oyarzabal marcó su primer gol a los 16 minutos, al definir con potencia después de que un inteligente amague de Alex Baena, tras un pase de Fermín López, le dio tiempo y espacio al borde del área serbia.

El segundo, un minuto antes del descanso, fue un zurdazo imparable desde casi 25 metros.

Los goles elevan su cuenta internacional a 26 en 53 partidos con la selección y prolongan su magnífica racha goleadora. El delantero de la Real Sociedad ha anotado 11 veces en sus últimos 10 partidos con España.

Oyarzabal fue sustituido tras 63 minutos, mientras España le daba el debut al extremo de Osasuna Víctor Muñoz. Pero no hubo respiro para los serbios.

El jugador del Osasuna coronó una noche feliz con un gol nueve minutos después, al recibir un bonito pase de tacón de Ferran Torres y colocar el balón en la red para el 3-0.

Holanda vence a Noruega

En Ámsterdam, Noruega dio descanso a su goleador histórico, Erling Haaland, pero se puso en ventaja a los 25 minutos gracias a un disparo con efecto de Andreas Schjelderup.

Virgil van Dijk igualó 10 minutos después al rematar con potencia y de cabeza tras un córner, y Tijjani Reijnders le dio el triunfo al equipo local al definir desde corta distancia a los cinco minutos del segundo tiempo.

El triunfo amplió la racha invicta de Holanda a nueve partidos. La última vez que el equipo de Ronald Koeman fue derrotado fue por España en un partido de la Liga de Naciones hace un año.

Argelia y Egipto ganan con facilidad

Argelia, que comparte grupo con Austria, Jordania y la vigente campeona mundial Argentina en el Mundial, goleó 7-0 a Guatemala en Génova, y Egipto venció 4-0 a Arabia Saudí.

Marruecos, que empató 1-1 con Ecuador, se vio abajo al inicio del segundo tiempo por un gol de John Yeboah, pero el tanto de Neil El Aynaoui a dos minutos del final aseguró el reparto de puntos.

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