Winn impulsa tres carreras, Cardenales aprovechan error de De La Cruz en la 10ma y ganan 7-5 a Rojos

Masyn Winn impulsó tres carreras, el panameño Iván Herrera y el venezolano Pedro Pagés conectaron jonrones y los Cardenales de San Luis aprovecharon un error de lanzamiento de Elly De La Cruz en la décima entrada para vencer 7-5 a los Rojos de Cincinnati el viernes por la noche.

Con el juego empatado 5-5, el venezolano Willson Contreras bateó un rodado contra Tony Santillan (1-5) hacia De La Cruz y el campocorto lanzó la pelota rebotando hacia Spencer Steer, quien no pudo manejarla en primera base, lo que permitió que Nathan Church anotara la carrera de la ventaja. Fue el error número 22 del dominicano, el más alto en el béisbol.

Winn impulsó a Contreras dos bateadores después para poner la pizarra 7-5.

Matt Svanson (3-0) se llevó la victoria. Ryan Fernandez consiguió tres outs, incluyendo a De La Cruz con un ponche para terminar el juego, logrando su primer salvamento de la temporada.

De La Cruz conectó un doble, un triple y anotó dos veces para los Reds, quienes perdieron su cuarto juego consecutivo. El jonrón solitario de Ke’Bryan Hayes en la octava entrada empató el juego a cinco para Cincinnati. Steer y Noelvi Marte conectaron jonrones anteriormente.

El abridor de los Rojos, Zach Littell, permitió cuatro carreras en las primeras tres entradas, luego retiró a 14 bateadores consecutivos.

Por los Cardenales, el panameño Iván Herrera bateó de 3-2 con dos carreras anotadas y una producida; los venezolanos Pedro Pagés de 4-2 con una anotada y dos impulsadas y Willson Contreras de 4-0 con una anotada, y el cubano César Prieto de 1-0.

Por los Rojos, los dominicanos Miguel Andujar bateó de 5-3 con una remolcada, Elly de la Cruz de 6-2 con dos anotadas, Noelvi Marte de 5-2 con una anotada y una impulsada y Santiago Espinal de 3-1.

