Seis entradas sin hits de Cristian Javier dan a Astros victoria de 2-0 sobre Angelinos

Cristian Javier no permitió hit en seis entradas, y tres relevistas completaron el juego de dos imparables para ayudar a que los Astros de Houston se impusieran el viernes 2-0 a los Angelinos de Los Ángeles.

El dominicano Javier ponchó a seis, dio tres bases por bolas y ejecutó 85 lanzamientos en seis entradas. Estaba haciendo su cuarta apertura de la temporada después de someterse a una cirugía Tommy John en junio de 2024.

Fue relevado por el dominicano Enyel De Los Santos (5-3), quien permitió un doble al cubano Yoan Moncada para el primer hit del juego por parte de los Angelinos.

Sin embargo, De los Santos aseguró la victoria.

Kaleb Ort se acreditó un salvamento de cuatro outs, su primero de la temporada, después de relevar a Craig Kimbrel en el octavo capítulo. Kimbrel dio tres bases por bolas y lanzó ocho strikes en 25 pitcheos.

Ort atrapó un elevado de Jo Adell para terminar el octavo, y luego concluyó con un noveno perfecto.

El boricua Carlos Correa rompió el empate sin anotaciones mediante un sencillo impulsor en la séptima entrada, que llevó al plato al cubano Yordan Álvarez. Los Astros batearon de 9-0 con corredores en posición de anotar antes de ese hit contra Luis García Jr. (2-1), quien cargó con la derrota.

Álvarez impulsó una segunda carrera en el octavo con un elevado de sacrificio al bosque izquierdo. Anotó Cam Smith, quien había recibido una base por bolas anteriormente en la entrada.

Por los Angelinos, el cubano Yoán Moncada de 3-1.

Por los Astros, el cubano Álvarez de 3-0 con una anotada y una empujada. El venezolano José Altuve de 5-2. El puertorriqueño Carlos Correa de 3-1 con una remolcada. Los dominicanos Jesús Sánchez de 2-1, Yainer Díaz de 4-0. El hondureño Mauricio Dubón de 3-1.