Tong lanza 5 entradas en su debut; Mets rompen récord de carreras en casa y vencen 19-9 Marlins

Jonah Tong permitió una carrera limpia en cinco entradas al debutar en las Grandes Ligas y los Mets de Nueva York conectaron seis jonrones para doblegar el viernes 19-9 a los Marlins de Miami.

Los Mets establecieron un récord de la franquicia, de más carreras en un juego como locales.

Tong (1-0) recibió una ovación de la multitud de 42.112 personas cuando subió al montículo para una primera entrada de seis lanzamientos. El derecho canadiense de 22 años tenía una ventaja de 5-0 cuando regresó para la segunda entrada, y los Mets la ampliaron a 12-0 en la parte baja del inning.

Con un lanzamiento por encima del brazo que ha sido comparado con el de Tim Lincecum, Tong ponchó a seis sin dar bases por bolas. Efectuó 97 lanzamientos, de los que 63 fueron strikes.

En la parte baja de la primera entrada contra el dominicano Eury Pérez (6-4), su compatriota Juan Soto conectó un jonrón de dos carreras y Brandon Nimmo logró un cuadrangular de tres vueltas antes de que se registrara un out.

Pete Alonso conectó un jonrón de dos carreras en la segunda entrada. Nimmo añadió un cuadrangular en solitario en la sexta antes de que Mark Vientos hiciera lo propio y el venezolano Luis Torrens conectara un jonrón de tres carreras en una octava entrada de seis anotaciones contra el infielder Javier Sanjoja.

Tong permitió las cuatro carreras en la quinta entrada tras errores de fildeo del boricua Francisco Lindor y Pete Alonso. Lindor dejó caer un lanzamiento del segunda base Brett Baty en un intento de forzar y Alonso no pudo manejar un rodado de Jacob Marsee.

Los Mets ganaron por novena vez en 13 juegos.

El dominicano Otto López conectó un jonrón y un sencillo de dos carreras por los Marlins.

Por los Marlins, los dominicanos Agustín Ramírez de 4-1, López de 5-4 con una anotda y cuatro producidas. El venezolano Sanoja de 1-0.

Por los Mets, el puertorriqueño Lindor de 3-1 con una anotada y dos impulsadas. Los dominicanos Ronny Mauricio de 2-1, Soto de 3-2 con dos anotadas y dos producidas, Starling Marte de 4-1 con dos anotadas y una empujada. El venezolano Torrens de 4-1 con una anotada y tres producidas.