Gorman impulsa la carrera decisiva en la victoria de los Cardenales 3-2 sobre los Cachorros

Nolan Gorman bateó un sencillo que impulsó la carrera de la victoria, llevando a los Cardenales de San Luis a una victoria de 3-2 sobre los Cachorros de Chicago para cerrar su serie de tres juegos el domingo por la noche.

En la séptima inning, Jordan Walker conectó un sencillo con dos outs. Robó segunda base y anotó cuando Gorman bateó un sencillo al jardín derecho, sacando a Shota Imanaga (8-5) del juego.

Imanaga lanzó seis entradas y dos tercios con nueve ponches y sin bases por bolas. Permitió las tres carreras en cuatro hits.

Sonny Gray (11-5) lanzó siete entradas para llevarse la victoria. Aceptó dos carreras en cinco hits, ponchó a siete y dio una base por bolas.

JoJo Romero lanzó la última entrada y un tercio para registrar su tercer salvamento a pesar de conceder una base por bolas y dos sencillos en el noveno rollo. El corredor emergente Jon Berti fue atrapado robando para el segundo out. Después de dos impaables, Romero logró que Matt Shaw bateara un rodado para una elección del fildeador y salir del aprieto.

Shaw igualó la pizarra para Chicago 2-2 con un cuadrangular al bullpen del jardín izquierdo en el quinto inning.

El venezolano Pedro Pagés dio a los Cardenales una ventaja de 2-0 cuando conectó un jonrón después de que Thomas Saggese comenzara la tercera entrada con un sencillo.

Por los Cardenales, los venezolanos Pedro Pagés bateó de 3-1 con una anotada y dos remolcadas y Willson Contreras de 3-0; y el panameño Iván Herrera de 3-0.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.