Kirby brilla y Marineros superan 1-0 a los Orioles para hilar 8va victoria

George Kirby lanzó siete entradas con pelota de apenas tres hits, y los Marineros de Seattle superaron el martes 1-0 a los Orioles de Baltimore para hilvanar su octava victoria.

Seattle se acercó a medio juego de Houston, líder de la División Oeste de la Liga Americana. Los Astros jugaban en Boston.

El sencillo impulsor de Josh Naylor en la primera entrada fue todo lo que los Marineros necesitaron para anotar.

Kirby (8-5) ponchó a siete sin dar bases por bolas. El venezolano Eduard Bazardo y Gabe Speier trabajaron en la octava, y el mexicano Andrés Muñoz laboró en la novena para lograr su 28º salvamento en 34 oportunidades.

Los Orioles enviaron a la parte alta del orden al bate en la novena, pero Jackson Holliday rodó suavemente hacia el lanzador y Jordan Westburg se ponchó abanicando. Gunnar Henderson recibió una base por bolas, y luego hubo una larga demora mientras se brindaba atención a Muñoz en el montículo.

Finalmente, tomó un trago de un vaso —mientras la multitud abucheaba— y luego Adley Rutschman conectó un sencillo.

Ryan Mountcastle estuvo a pocos pies de darle a Baltimore su primera victoria por "walk-off" del año, pero su batazo al jardín izquierdo se fue de foul. Luego conectó un rodado de rutina al campocorto.

Dean Kremer (8-9) fue un desafortunado perdedor después de permitir una carrera y cinco hits en ocho entradas.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Randy Arozarena de 4-1 con una anotada. Los dominicanos Julio Rodríguez de 3-1, Jorge Polanco de 3-1. El venezolano Eugenio Suárez de 3-0.