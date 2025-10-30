Williams y Powell allanan camino para triunfo de Mavs sobre Pacers en duelo de equipos diezmados

Brandon Williams anotó 20 puntos y Dwight Powell sumó 18 a la causa de los Mavericks de Dallas, quienes se impusieron el miércoles 107-105 sobre los Pacers de Indiana en un duelo de equipos diezmados por lesiones.

Indiana tuvo la oportunidad de ganar cuando Aaron Nesmith capturó un rebote ofensivo después de que RayJ Dennis falló intencionalmente un segundo tiro libre con 3,4 segundos restantes, pero el desesperado intento de triple de Nesmith resultó errado.

El banquillo de Dallas contribuyó con 64 puntos, su mayor número en la campaña. Los Mavericks (2-3) completaron una serie de cinco partidos en casa para abrir la temporada, la más larga desde un conjunto de cinco duelos de los Kings de Kansas City en la temporada 1983-84.

Cooper Flagg, la primera selección del draft de la NBA del verano pasado, logró su segundo doble-doble con 15 puntos (el máximo entre los titulares de Dallas) y diez rebotes.

Pascal Siakam anotó 27 puntos y atrapó 13 rebotes, mientras que Jarace Walker estableció un récord personal de 20 unidades por los Pacers, que tienen un récord de 0-4 por primera vez desde que comenzaron la temporada 1988-89 con nueve derrotas.

Anthony Davis de Dallas salió tarde en el primer cuarto con dolor en la parte inferior de la pierna izquierda y no regresó. Davis fue incluido como disponible en el informe de lesiones previo al duelo con una tendinopatía bilateral de Aquiles.