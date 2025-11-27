Williams y Gillespie llevan a Suns a victoria 112-100 sobre Kings y a foja de 3-0 en Copa NBA

Mark Williams totalizó 21 puntos y 16 rebotes, Collin Gillespie anotó también 21 unidades, y los Suns de Phoenix tomaron una gran ventaja temprana antes de vencer el miércoles 112-100 a los Kings de Sacramento.

Williams atinó nueve de 12 disparos de campo y capturó nueve rebotes ofensivos, dominando en la pintura. Gillespie añadió nueve asistencias.

Los Suns mejoraron a 3-0 en la NBA Cup. Los Kings cayeron a 0-3.

Phoenix nunca estuvo en desventaja. Tomó una delantera de 41-16 en el primer cuarto después de aprovechar los errores de los Kings, quienes incurrieron en siete pérdidas de balón. Devin Booker sumó 12 puntos mientras que Gillespie, en su primer duelo como titular en la temporada, anotó 11.

Booker terminó con 19 puntos a pesar de acertar seis de 22 disparos de campo.

Phoenix se fue al descanso con una ventaja de 22 puntos pero Sacramento se recuperó para reducirla a 83-73 al entrar en el último cuarto. Los Suns anotaron los primeros siete puntos de ese periodo para recuperar el control.

Sacramento fue liderado por Russell Westbrook y Keegan Murray, quienes anotaron 19 tantos cada uno. Malik Monk anotó 15 desde el banquillo.

