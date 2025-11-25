Amen Thompson anota 28 y Rockets vencen 114-92 a Suns pese a la ausencia de Kevin Durant

Amen Thompson registró 28 puntos, Aaron Holiday sumó 22 saliendo de la banca y los Rockets de Houston vencieron 114-92 a los Suns de Phoenix el lunes por la noche, a pesar de no contar con la estrella Kevin Durant en la alineación por primera vez esta temporada.

Los Rockets ganaron por undécima vez en 13 partidos, recuperándose de la derrota del viernes por la noche ante los Nuggets. La racha de tres victorias consecutivas de los Suns se vio interrumpida.

Houston controló la mayor parte de la noche, sin ir nunca por detrás después de los primeros minutos del primer cuarto. Los Rockets llegaron al cuarto período con una ventaja de 84-75 y los Suns nunca se acercaron a menos de seis tantos.

Thompson lanzó diez de 16 desde el campo y añadió ocho asistencias y siete rebotes. Holiday encestó seis triples.

Durant —un 15 veces All-Star que promedia 24,6 puntos por partido, líder del equipo— se perdió el juego por razones personales.

El enfrentamiento fue un poco decepcionante después del anuncio del domingo de que Durant no jugaría, retrasando su regreso a la ciudad donde pasó las últimas dos temporadas y media.

Los Suns intercambiaron a Durant a los Rockets durante la temporada baja en un acuerdo de siete equipos a cambio de Dillon Brooks, Jalen Green y la selección número diez en el draft, que Phoenix utilizó para elegir al pívot de Duke, Khaman Maluach.

Brooks lideró a los Suns con 29 puntos al encestar 11 de 22 tiros. Devin Booker anotó 18 y Collin Gillespie sumó 16. Phoenix lanzó un 41.3% desde el campo y tuvo 20 pérdidas de balón, lo que llevó a 26 tantos para Houston.

Houston ha ganado cinco partidos consecutivos contra Phoenix. Los 92 puntos de los Suns fueron su mínimo de la temporada.

