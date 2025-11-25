Los Kings aprovechan segundo colapso seguido de los Timberwolves en victoria 117-112 en tiempo extra

DeMar DeRozan anotó 33 puntos y los Kings de Sacramento Kings aprovecharon el segundo colapso sorprendente consecutivo de Minnesota, remontando al final del tiempo reglamentario y superando 117-112 a los Timberwolves en tiempo extra.

El viernes por la noche en Phoenix, los Timberwolves desperdiciaron una ventaja de ocho puntos con menos de un minuto por jugar en una derrota de 114-113. Contra los Kings, estaban arriba por diez con tres minutos restantes.

Después de que DeRozan empatara a 101 con dos tiros libres con 34 segundos por jugar en el tiempo reglamentario, Anthony Edwards falló un tiro para Minnesota, y DeRozan y Malik Monk fallaron tiros en la última posesión.

Los Kings ganaron su segundo partido consecutivo después de remontar para vencer a Denver 128-123 el sábado por la noche como visitantes, poniendo fin a una racha de ocho derrotas consecutivas. Tienen un récord de 5-13.

DeRozan hizo 15 tiros libres sin fallar. Keegan Murray registró 26 puntos y 14 rebotes, y Monk agregó 22 unidades.

Edwards anotó 43 tantos para Minnesota. Julius Randle y Donte DiVincenzo tuvieron 17 cada uno, y Naz Reid agregó 15. Los Timberwolves cayeron a 10-7.

