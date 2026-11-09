C.J. Stroud lanza 5 pases de TD y Texans aplastan 44-22 a Chargers; LA anota al fin

C.J. Stroud lanzó cinco pases de anotación, incluidos un par de envíos de 63 yardas —los mejores de la temporada— a Tank Dell y Kayshon Boutte, y los Texans de Houston arrollaron 44-22 a los Chargers, que siguen sin ganar, el domingo y enviaron a Los Ángeles a su octava derrota consecutiva ante aficionados que abucheaban en el SoFi Stadium.

Stroud completó 21 de 35 pases para 384 yardas, con una intercepción y una captura. Houston (3-5) ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos tras comenzar la temporada 0-4.

Los Chargers pusieron fin a una sequía de 37 series ofensivas sin touchdown —la segunda más larga en la historia de la NFL— cuando Quentin Johnston atrapó un pase de anotación de 58 yardas de Justin Herbert en el cuarto periodo. Fue su primer TD desde el 11 de octubre contra Denver. Sus 22 puntos fueron la segunda mayor cantidad que han anotado en un partido esta temporada.

Poco después, Herbert llevaba un gran guante blanco en la mano izquierda para proteger un dedo que los preparadores le habían vendado. Fue reemplazado por DJ Uiagalelei, quien lanzó el primer TD de su carrera, un pase de 15 yardas a Derius Davis, su primera recepción de anotación desde diciembre de 2024.

Durante la sequía de touchdowns, los Chargers habían anotado 24 puntos mediante goles de campo. Cameron Dicker conectó tres el domingo, incluido uno de 52 yardas, el mejor de su temporada.

Herbert terminó con 13 completos en 23 intentos para 193 yardas y una intercepción, y fue capturado ocho veces, la mayor cifra de su carrera. Ha sido capturado 31 veces esta temporada, la segunda mayor cantidad de la liga.

Los abucheos cayeron desde los niveles superiores del SoFi Stadium, donde los Bolts no ganan desde diciembre pasado. Los Ángeles, que perdió sus últimos tres partidos la temporada pasada, igualó un récord de la franquicia con una racha de 11 derrotas consecutivas, establecida en 2000.

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