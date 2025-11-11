LeBron James entrenará con filial de los Lakers en la G League, mostrando más avances en su regreso

LeBron James practicará con los South Bay Lakers de la G League esta semana mientras se prepara para comenzar su inigualable 23ra temporada en la NBA.

El entrenador de los Lakers de Los Ángeles, JJ Redick, reveló el plan para James de 40 años antes del partido de su equipo contra los Hornets de Charlotte. Redick inicialmente dijo que James estaba "literalmente practicando con South Bay hoy", pero el equipo luego aclaró que el entrenamiento se llevará a cabo más adelante en la semana porque el equipo de South Bay está libre el lunes.

James aún no ha practicado ni jugado con los Lakers esta temporada después de desarrollar ciática cerca del inicio del campo de entrenamiento. El equipo se ha negado a establecer un cronograma para la recuperación de James, y él no ha hablado extensamente con los reporteros desde el día de los medios a finales de septiembre.

Los Lakers comenzaron la temporada con un impresionante récord de 7-2 a pesar de problemas significativos de lesiones para James, Luka Doncic y Austin Reaves.

Después de ser derrotados por los igualmente diezmados Hawks de Atlanta el fin de semana pasado, los Lakers están jugando el segundo partido de una gira de cinco juegos en Charlotte.

Actualmente no se espera que James se una a los Lakers en el viaje, pero Reaves está de vuelta en la alineación contra los Hornets después de perderse tres juegos por una lesión en el tendón de la corva.

El próximo partido en casa de Los Ángeles es el 18 de noviembre contra Utah.

Cuando James pise la cancha esta temporada, romperá el récord de más temporadas jugadas en la NBA. El máximo anotador en la historia de la NBA comenzó su carrera en octubre de 2003, menos de un año antes del nacimiento de Bronny James, su hijo mayor y actual compañero de equipo.

