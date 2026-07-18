Wetherholt pega jonrón solitario, Winn impulsa 3 y Cardenales vencen 5-4 a Diamondbacks

El novato JJ Wetherholt conectó un jonrón solitario, el panameño Iván Herrera impulsó la carrera de la ventaja con un elevado de sacrificio en la novena entrada y los Cardenales de San Luis superaron la noche del viernes por poco con pizarra de 5-4 a los Diamondbacks de Arizona.

Masyn Winn tuvo una noche de tres carreras impulsadas, con un sencillo de dos carreras en la primera entrada y un elevado de sacrificio en la octava.

En la decisiva novena, el dominicano José Fermín abrió con un sencillo que se desvió del guante del cerrador Paul Sewald. Jimmy Crooks siguió con una base por bolas, Wetherholt conectó un sencillo al centro para llenar las bases sin outs y Herrera elevó una pelota al jardín izquierdo lo suficientemente profunda como para romper el empate.

El derecho de los Cardenales Michael McGreevy permitió dos carreras, incluida una limpia, con seis hits y una base por bolas en 6 1/3 entradas.

El derecho de los D-backs Merrill Kelly permitió tres carreras, pero solo una limpia, en cinco entradas. ___

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