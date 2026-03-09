Stay up to date with notifications from The Independent

Westbrook suma otro triple-doble en triunfo de Kings 126-110 sobre Bulls

BULLS KINGS (AP)

Russell Westbrook anotó 23 puntos, repartió 12 asistencias y capturó 11 rebotes para lograr el triple-doble número 208 de su carrera, récord de la NBA, y los Sacramento Kings vencieron a los Chicago Bulls 126-110 la noche del domingo.

Westbrook encestó 7 de 17, con tres triples, en 35 minutos. Es el cuarto triple-doble de la temporada para el jugador de 37 años, quien quedó a una asistencia de superar a Mark Jackson y ubicarse sexto en la lista histórica de la NBA.

Los triple-dobles de Westbrook constituyen un récord en curso para el nueve veces All-Star y llegaron seis días después de que arremetiera contra los medios de Sacramento por la narrativa en torno a los Kings esta temporada.

El pívot de Denver y tres veces MVP Nikola Jokic es el segundo con más triple-dobles en la NBA, con 181.

El pívot novato Maxine Raynaud sumó 26 puntos y 11 rebotes. Malik Monk anotó 30 puntos, Daeqwon Plowden aportó 16 y Precious Achiuwa agregó 13 para ayudar a los Kings a conseguir su tercera victoria en 23 partidos.

Collin Sexton encestó siete triples y anotó 28 puntos como suplente para los Bulls. Josh Giddey logró un triple-doble con 15 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias. Matas Buzelis anotó 20 puntos y Nick Richards tuvo 10 puntos y 11 rebotes.

Ante una afición local a medio llenar, los Kings construyeron temprano una ventaja de dos dígitos que nunca estuvo en peligro.

Sacramento superó a los Bulls 68-36 en puntos en la pintura.

Raynaud (18 puntos), Monk (14) y Westbrook (10) pusieron en marcha a los Kings en la primera mitad. El trío combinó 16 de 29 en tiros de campo, impulsando a Sacramento a una ventaja de 65-51 al descanso.

Lo siguiente Bulls: Juegan el martes en Golden State.

Kings: Reciben a los Pacers el martes.

