Carlos Alcaraz se estrena con victoria en Indian Wells y está 13-0 en 2026

Carlos Alcaraz sigue invencible en 2026.

El número uno del mundo prolongó su inicio perfecto de la temporada al despachar el sábado 6-2, 6-3 a Grigor Dimitrov en su debut en el Abierto de Indian Wells.

Alcaraz quedó 13-0 en lo que va de la campaña con una exhibición a la par del nivel dominante que llevó al español a la conquista de los títulos del Abierto de Australia y luego el ATP 500 de Doha. A sus 22 años de edad, hizo historia en Australia al convertirse como el hombre más joven en completar el Grand Slam en la carrera.

Avasallador con su derecha, Alcaraz apenas afrontó una situación de quiebre ante el búlgaro Dimitrov, igualados 1-1 en el segundo set. Capitalizó tres de cuatro oportunidades de rotura contra el actual 42 del ranking y sentenció la victori al cabo de 67 minutos.

“Sabía que iba a ser difícil con las condiciones”, señaló Alcaraz tras su triunfo en la segunda ronda. ”Con el viento de hoy, se hizo más difícil y creo que adapté mejor mi juego, y por eso gané el partido. En general, estoy muy contento con lo que he hecho".

“Disfruto jugar aquí”, añadió sobre un torneo en el que se coronó campeón en 2023 y 2024.

Alcaraz también llegó a las 31 victorias al hilo en canchas rápidas al aire libre. No pierde en ese entorno desde un revés ante David Goffin hace casi un año fue hace un año en la segunda ronda del Abierto de Miami.

Su rival de turno será el francés Arthur Rinderknech, quien avanzó sin jugar tras el retiro por lesión del argentino Juan Manuel Cerúndolo.

También el sábado, Novak Djokovic (3er cabeza de serie) se llevó un susto en el primer set pero acabó imponiéndose 4-6, 6-1, 6-2 ante el polaco Kamil Majchrzak. Fue el primer partido del serbio desde que perdió ante Alcaraz en la final de Australia a inicios de febrero

Con 38 años, Djokovic se convirtió en el segundo hombre más longevo que alcanza la tercera ronda en Indian Wells. Quedó por detrás de Ivo Karlovic, quien tenía 40 años cuando alcanzó esa instancia en 2019.

En otros resultados, el argentino Francisco Cerúndolo avanzó con una victoria 6-4, 5-7, 7-6 (5) sobre el francés Benjamin Bonzi y se citó con el campeón defensor Jack Draper. El británico (14to preclasificado) doblegó 3-6, 6-3, 6-2 al español Roberto Bautista Agut.

El brasileño Joao Fonseca eliminó 4-6, 7-6 (7), 6-4 al ruso Karen Khachanov (16to cabeza de serie).

En la rama femenina, Iga Swiatek y Elena Rybakina se apuntaron victorias con cierto de dificultad ante oponentes estadounidenses.

La polaca Iga Swiatek, campeona de Indian Wells en 2022 y 2024, dio cuenta 6-0, 7-6 (2) de Kayla Day. Rybakina, la kazaja que se coronó campeona del Abierto de Australia, empleó tres sets para superar 7-6 (5), 2-6, 6-2 a Hailey Baptiste. Además, la rusa Mirra Andreeva arrasó 6-0, 6-0 a la argentina Solana Sierra.

