Wembanyama y Fox impulsan a Spurs en triunfo 145-120 sobre Rockets

ROCKETS SPURS
ROCKETS SPURS (AP)

Victor Wembanyama anotó 29 puntos, De'Aaron Fox sumó 20 puntos y 10 asistencias, y los Spurs de San Antonio lograron su cuarta victoria consecutiva al imponerse 145-120 a los Rockets de Houston.

Stephon Castle agregó 23 puntos para San Antonio, que ha ganado 15 de sus últimos 16 partidos.

Kevin Durant y Amen Thompson aportaron 23 puntos cada uno para Houston, que permitió su cifra más alta de la temporada en puntos.

Los Spurs (47-17) ganaron la serie de la temporada ante los Rockets por 3-1 y reforzaron su control del segundo puesto de preclasificación en la Conferencia Oeste.

Houston (39-24) cayó al cuarto lugar del Oeste, a medio juego de Minnesota (40-24) y a siete partidos de San Antonio en la columna de derrotas.

Los Rockets, que han alternado victorias y derrotas en sus últimos seis encuentros, permitieron 56 puntos en la pintura, la mayor cantidad de la temporada.

San Antonio repartió 38 asistencias mientras lanzó con un 58% de acierto en tiros de campo, su mejor marca de la temporada, y con un 53% (21 de 40) en triples.

Keldon Johnson añadió 20 puntos para San Antonio, que está a 2 1/2 juegos de Oklahoma City en el Oeste.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

