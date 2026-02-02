Eugenio Suárez y los Rojos acuerdan contrato de uno año por $15 millones, según fuentes de AP

Eugenio Suárez y los Rojos de Cincinnati acordaron un contrato de un año por $15 millones de dólares, dijeron dos personas familiarizadas con las negociaciones a The Associated Press el domingo por la noche.

Las personas hablaron con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba pendiente de un examen físico y no había sido anunciado.

El venezolano Suárez era el mejor bateador que quedaba en el mercado de agentes libres y el dos veces All-Star regresa a Cincinnati, donde jugó siete temporadas. Conectó 189 jonrones para los Rojos desde 2015 hasta 2021, incluyendo 49 en 2019.

El movimiento le da a los Rojos el bateador de poder probado que habían estado buscando durante toda la temporada baja. Suárez, de 34 años, ha sido tercera base durante la mayor parte de su carrera de 12 años en las Grandes Ligas, y se espera que sea el bateador designado principal de Cincinnati y tal vez juegue algunos partidos en tercera base o primera.

El equipo cuenta con el ganador del Guante de Oro Ke’Bryan Hayes en tercera, y el prospecto destacado Sal Stewart probablemente jugará en primera.

Los Reds fueron uno de los muchos equipos interesados en Suárez en la fecha límite de cambios el año pasado, pero no querían desprenderse de prospectos clave. Fue cambiado de Arizona a Seattle el 31 de julio y terminó quinto en las mayores con 49 jonrones y cuarto con 118 carreras impulsadas. Bateó para .228 en general con un OPS de .824.

Los Marineros se quedaron a una victoria de alcanzar su primera Serie Mundial, perdiendo ante Toronto en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Suárez conectó dos jonrones en el quinto juego, incluyendo un grand slam en la octava entrada.

El Great American Ball Park en Cincinnati ha promediado 2.67 jonrones por juego desde que se inauguró en 2003. Esa es la segunda tasa más alta de cuadrangulares en las mayores entre los estadios que han albergado al menos 1.200 juegos.

Suárez fue cambiado por los Rojos a Seattle durante los entrenamientos de primavera en 2022. Pasó dos temporadas con los Marineros antes de ser cambiado a los Diamondbacks.

Suárez debutó en las mayores con Detroit en 2014. Tiene un promedio de bateo de .246 en su carrera con 325 jonrones, 949 carreras impulsadas y un OPS de .792.

