Wembanyama ganaría MVP y defensor del año; Spurs, el título: Gerentes generales de NBA

Los votos ya están contados, y los gerentes generales de toda la NBA claramente esperan grandes cosas de Victor Wembanyama esta temporada.

Según sus pronósticos, la estrella de San Antonio va a ganar su primer premio al Jugador Más Valioso, repetirá como Jugador Defensivo del Año —y, por si eso no fuera suficiente, también llevará a los Spurs a su sexto campeonato de la NBA esta temporada. Todo eso se desprende de la votación de los gerentes generales de la liga en la encuesta anual realizada para NBA.com. La encuesta se publicó el jueves.

Wembanyama recibió 23 de un máximo posible de 29 votos en la elección del MVP, acaparando los 29 votos posibles en la votación sobre qué jugador es el mejor defensor de la liga, y los Spurs fueron una elección ajustada por encima del Thunder de Oklahoma City en la votación sobre qué equipo ganará el título de la NBA.

Cada uno de los 30 gerentes generales de la liga tuvo derecho a un voto; el número máximo de votos que cualquier jugador o equipo podía recibir era 29 porque los clubes no podían votar por sí mismos ni por su propio personal.

Entre otros aspectos destacados:

— Al elegir al campeón de la NBA de 2027, los Spurs obtuvieron el 50% de los votos y el Thunder el 43%. Los gerentes generales esperan que el campeón defensor, Nueva York, salga de la Conferencia Este; los Knicks recibieron el 60% de esos votos.

— El MVP fue una paliza, con Wembanyama en 77% y Nikola Jokic, de Denver, como el siguiente más cercano con 10%.

— Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City, el MVP reinante por segundo año consecutivo, fue la elección clara como mejor base (67%). Anthony Edwards, de Minnesota, fue elegido como mejor escolta (73%); Giannis Antetokounmpo, de Miami, fue señalado como mejor ala-pívot (70%); y Jokic (63%) se impuso a Wembanyama (37%) como el mejor pívot. La única batalla cerrada por posición fue la de alero, con Luka Doncic, de Los Angeles Lakers (37%), superando por poco a Jayson Tatum, de Boston (33%).

—Filadelfia (73%) recibió el reconocimiento por haber hecho los mejores movimientos de la temporada baja tras incorporar a LeBron James y Jaylen Brown. Pero Antetokounmpo (53%) fue la elección cuando se les preguntó a los gerentes generales qué adquisición de un solo jugador tendría el mayor impacto.

— Erik Spoelstra, de Miami (43%), fue elegido como el mejor entrenador, terminando apenas por delante de Mark Daigneault, de Oklahoma City (37%).

— Stephen Curry, de Golden State, fue prácticamente la elección unánime (97%) como el mejor tirador. Los Warriors no podían votar por él por regla de la encuesta.

— Jokic (87%) es el mejor pasador de la liga y Jalen Brunson, de los Knicks, MVP de las Finales de la NBA, es el mejor líder de la liga (53%), señalaron los gerentes generales. Jokic también fue elegido como el jugador con el mejor coeficiente intelectual (67%), y James (33%) recibió todos los demás votos en ese rubro.

— Amen Thompson, de Houston (63%), fue la principal elección como el jugador más atlético de la liga.

— El entrenador de Indiana, Rick Carlisle, recibió votos como el entrenador que dirige la mejor ofensiva (47%) y como el entrenador que realiza los mejores ajustes durante el partido (30%, apenas por delante de Tyronn Lue, de Clippers de Los Ángeles, con 23%, y de Spoelstra con 20%).

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