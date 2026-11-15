Tim Hill acuerda contrato de 1 año por 2,25 millones con los Yankees, dice fuente de AP

El zurdo Tim Hill seguirá con los Yankees de Nueva York tras acordar un contrato de un año por 2,25 millones de dólares, informó el domingo a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones.

El acuerdo de Hill incluye una opción del club por 2,5 millones de dólares para 2028, indicó la persona.

La fuente habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no había sido anunciado. ESPN fue el primero en informar sobre el contrato de Hill.

Hill, un relevista de 36 años, tuvo marca de 5-2 con efectividad de 4,60 y dos salvamentos en 58 2/3 entradas a lo largo de 67 apariciones la temporada pasada. Permitió 12 jonrones, la cifra más alta de su carrera, tres más que su máximo anterior.

Su porcentaje de rodados de 68,8% lideró las Grandes Ligas entre los lanzadores con 50 o más entradas. Limitó a los bateadores zurdos a un promedio de .213, mientras que los derechos le batearon para .293.

New York firmó a Hill en junio de 2024 después de que los Medias Blancas de Chicago lo dejaran en libertad. Es un veterano de nueve años en las Grandes Ligas que también ha lanzado para Kansas City (2018-19) y San Diego (2020-23).

Este año tuvo un salario de 3 millones de dólares bajo una opción que los Yankees ejercieron, y luego se convirtió en agente libre.

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