El caos por la suspensión de vuelos obliga a árbitros de la NFL a improvisar y doblar turno

El domingo comenzó de una manera extraña para Don Willard.

Willard hizo la tradicional prueba de micrófono aproximadamente una hora antes del saque inicial en Indianapolis y luego se encargó del sorteo de la moneda, tareas que normalmente están reservadas para los árbitros. Willard suele trabajar partidos de la NFL como juez de banda.

Pero no hubo nada normal en este fin de semana después de que la Administración Federal de Aviación ordenara el viernes la suspensión de vuelos en todo el país. La suspensión provocó preocupación y caos para equipos profesionales y universitarios en todo el país e incluso incluyó el traslado de al menos un partido de fútbol americano universitario del sábado al domingo.

Los oficiales de la NFL improvisaron al reasignar a los árbitros de los partidos de esta semana a estadios más cercanos a las ciudades donde viven para que pudieran conducir, y a Willard se le pidió que asumiera como árbitro principal del partido los Dolphins de Miami y Colts de Indianápolis, así como del encuentro del domingo por la noche en Cincinnati entre los Bengals y los Steelers.

Willard no es el único que cumple doble turno el domingo.

Cuando termine el partido temprano, Willard y tres integrantes de su equipo diurno —el umpire Terry Killens, el juez de campo Jabir Walker y el juez de banda Justin Larrew— se subirán a un minibús y harán el viaje de dos horas por la I-74 para trabajar el partido del domingo por la noche entre los Steelers de Pittsburgh y Bengals de Cincinnati. Es la primera vez que este equipo arbitral trabaja junto.

Los funcionarios de la liga no pusieron a disposición de los medios a ninguno de los cuatro árbitros que cumplen doble turno antes del partido temprano del domingo.

Los Dolphins no tuvieron problemas de viaje, indicó un portavoz del equipo.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP