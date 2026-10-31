Astros contratan a Randy Flores como gerente general; fue subgerente de Cardenales

Los Astros de Houston contrataron el viernes como su gerente general a Randy Flores, quien se desempeñaba como ejecutivo de los Cardenales de San Luis.

Flores reemplaza a Dana Brown, despedido en agosto y cuyo contrato expiraba al final de la temporada. Los Astros también necesitan contratar a un manager en este receso: el convenio del boricua Joe Espada no fue renovado después de que los campeones de la División Oeste de la Liga Americana fueron barridos por los Medias Blancas de Chicago en la serie de comodines.

Flores, de 51 años, se convierte en el 15º gerente general en la historia de la franquicia. Se desempeñaba como gerente general adjunto de San Luis, a cargo de la adquisición de talento amateur y profesional.

El exlanzador de Grandes Ligas se incorporó a la oficina principal de los Cardenales como director de reclutamiento en 2015 y pasó ocho temporadas (2019-26) como gerente general adjunto del club.

“Randy ha tenido un enorme impacto en los Cardenales durante las últimas 10 temporadas. A lo largo de todo el proceso de entrevistas, nos ha impresionado profundamente Randy y su trayectoria en el reclutamiento y la adquisición de jugadores", recalcó Jim Crane, propietario de los Astros, en un comunicado. "Nos alegra darle la bienvenida a Randy y a su familia a los Astros y estamos ansiosos por ponernos a trabajar para traer otro campeonato a Houston”.

Los Astros presentarán formalmente a Flores el lunes por la mañana, en una conferencia de prensa en Daikin Park.

“Estoy entusiasmado y agradecido por esta increíble oportunidad. Los Astros tienen una larga tradición ganadora bajo Jim Crane y espero contribuir al éxito", expresó Flores. "Quiero agradecer a la organización de los Cardinals por las oportunidades y el apoyo que hicieron posible este próximo capítulo. Mi familia y yo estamos emocionados de hacer de Houston nuestro hogar”.

Los Astros echaron a Brown el 24 de agosto. Tres gerentes generales adjuntos y el miembro del Salón de la Fama y asesor especial Jeff Bagwell asumieron sus responsabilidades por el resto de la temporada mientras Crane buscaba un reemplazo.

Houston terminó con un registro de 81-81 para ganar el Oeste de la Liga Americana por quinta vez en seis años, convirtiéndose en el primer club de Grandes Ligas sin récord ganador en llegar a los playoffs en una temporada no abreviada.

Flores lanzó en las mayores durante ocho temporadas, de 2002 a 2010, con marca de 11-5, efectividad de 4,61 y cuatro salvamentos. El zurdo cumplió 347 apariciones como relevista y tres aperturas con Texas, Colorado, San Luis y Minnesota.

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