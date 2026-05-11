Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Wawrinka y Monfils reciben invitaciones para el Abierto de Francia en su última temporada

FRANCIA-COMODINES
FRANCIA-COMODINES (AP)

El campeón de tres torneos de Grand Slam Stan Wawrinka y el también jugador en vías de retiro Gael Monfils recibieron el lunes invitaciones para el Abierto de Francia.

Wawrinka, de 41 años, ganó Roland Garros en 2015 y ahora ocupa el puesto 125 del ranking. Monfils, de 39, alcanzó las semifinales en París en 2008 y actualmente es el número 222.

Wawrinka y Monfils planean retirarse al final del año y ambos serán homenajeados después de sus últimos partidos en París.

Los organizadores del Abierto de Francia también otorgaron invitaciones para el cuadro masculino a Nishesh Basavareddy, Titouan Droguet, Hugo Gaston, Arthur Gea, Moise Kouame y Adam Walton.

Las invitaciones para el cuadro femenino fueron para Clara Burel, Ksenia Efremova, Fiona Ferro, Leolia Jeanjean, Emerson Jones, Sarah Rakotomanga, Alice Tubello y Akasha Urhobo.

Relacionados

El Grand Slam sobre arcilla comienza el 24 de mayo.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in