Holger Rune se retira del Abierto de Francia y apunta a volver antes de Wimbledon

Holger Rune, quien llegó a estar en el Top 5 del mundo, anunció que su retiro del Abierto de Francia y pospuso su regreso tras una cirugía del tendón de Aquiles hasta la temporada de césped del próximo mes.

“Decisión difícil no jugar la temporada de arcilla, pero la correcta. Tengo muchas ganas de verlos a todos en el césped”, afirmó Rune el lunes en una publicación en la red social X.

Rune fue operado después de lesionarse en un torneo en Suecia en octubre.

El tenista danés de 23 años ha alcanzado tres cuartos de final de Grand Slam y llegó a estar clasificado tan alto como el número 4 en 2023.

El Abierto de Francia comienza en menos de dos semanas.

Rune espera regresar para la posterior temporada sobre césped y Wimbledon, que comienza el 29 de junio.

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